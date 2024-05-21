南韓知名訓犬師傳霸凌員工 節目《狗狗很優秀》緊急停播

南韓知名訓犬師姜形郁向來形象正面，孰料近來被爆出嚴重霸凌員工。（圖擷自姜形郁IG）

2024/05/21 13:04

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓訓犬師姜形郁上遍各大綜藝節目，在韓國社會上相當知名，孰料形象正面的他近來被爆出嚴重霸凌員工，導致以他訓犬過程為主軸的《狗狗很優秀》節目緊急停播。

據《朝鮮日報》報導，由姜形郁和妻子經營的寵物訓練公司Bodeum，被爆出不斷對員工人身侮辱，並要求對方做脫離工作範圍的事情，持續以煤氣燈效應（心理操縱）來讓員工認知失調。

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爆料員工透露，他目前已離職並且去看了精神科醫生，檢查出患有恐慌症和憂鬱症，上述相關消息傳出後，Bodeum在求職網站留言區被灌爆負評，分數跌到1.7分（5分制），有網友指稱去Bodeum上班的優勢是能看到狗狗，「但你可能會過得比狗還不如」。

除此之外，還有另名Bodeum前員工出來加碼踢爆，指稱姜形郁對男性員工特別粗魯，根本是將他們當成僕人看待，不僅會在休息日叫員工去工作，遇到酷暑和酷寒時也會被迫做體力活，之所以一直到現在才爆料，是因為他們都是從事寵物行業的人，擔憂遭到姜形郁報復。

在鬧出職場霸凌爭議後，不少網友前往姜形郁的社群帳號留言，要他出來說明情況，但姜形郁數天以來持續保持沉默，KBS電視台第2頻道則在20日取消原定播出的《狗狗很優秀》。

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