教宗方濟各在院幫嬰兒受洗預計今出院 2日將主持復活節前彌撒

〔即時新聞/綜合報導〕復活節將至,天主教宗方濟各(Pope Francis)上月29日卻因呼吸困難住院引發關注,梵蒂岡昨表示,教宗經過3天治療已康復,還在醫院順道探視病童,並幫嬰兒受洗,預計今(1日)出院,2日如常親臨聖伯多祿廣場主持復活節前的彌撒活動。

綜合外媒報導,86歲教宗方濟各經醫生診斷為呼吸道感染才導致身體不適,但是排除武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)的感染,梵蒂岡發言人布魯尼(Matteo Bruni)31日表示,教宗住院期間醫療進展一切順利,30日晚上還與醫護人員、梵蒂岡警衛隨扈等照顧他住院相關人一起吃了披薩,31日教宗還在醫院開始工作。

布魯尼說,教宗昨已經完成最後一次檢查,預計今天出院,2日將親臨聖彼得廣場(St. Peter's Square),照常主持復活節前夕的聖枝主日彌薩活動。

梵蒂岡也釋出教宗在院期間影片,可見教宗到訪兒童癌症病房和神經外科病房,還贈復活節彩蛋給病童,並為一名小嬰兒受洗。

方濟各擔任教宗10年,過去因患有憩室炎,曾在2021年進行結腸手術,今年則因呼吸困難住院,據傳,教宗過去曾因呼吸道感染被切除部分肺組織。

Pope Francis has visited the children's ward at Gemelli hospital, bringing gifts of Rosaries, chocolate Easter eggs, and books for the young patients. While there, he baptized little Miguel Angel, born just a few weeks ago: pic.twitter.com/lZxUbTzEW4