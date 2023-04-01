為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    教宗方濟各在院幫嬰兒受洗預計今出院 2日將主持復活節前彌撒

    天主教宗方濟預計今日出院，他身體恢復良好在院期間還順道探視病童。（路透）

    天主教宗方濟預計今日出院，他身體恢復良好在院期間還順道探視病童。（路透）

    2023/04/01 11:31

    〔即時新聞／綜合報導〕復活節將至，天主教宗方濟各（Pope Francis）上月29日卻因呼吸困難住院引發關注，梵蒂岡昨表示，教宗經過3天治療已康復，還在醫院順道探視病童，並幫嬰兒受洗，預計今（1日）出院，2日如常親臨聖伯多祿廣場主持復活節前的彌撒活動。

    綜合外媒報導，86歲教宗方濟各經醫生診斷為呼吸道感染才導致身體不適，但是排除武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的感染，梵蒂岡發言人布魯尼（Matteo Bruni）31日表示，教宗住院期間醫療進展一切順利，30日晚上還與醫護人員、梵蒂岡警衛隨扈等照顧他住院相關人一起吃了披薩，31日教宗還在醫院開始工作。

    布魯尼說，教宗昨已經完成最後一次檢查，預計今天出院，2日將親臨聖彼得廣場（St. Peter's Square），照常主持復活節前夕的聖枝主日彌薩活動。

    梵蒂岡也釋出教宗在院期間影片，可見教宗到訪兒童癌症病房和神經外科病房，還贈復活節彩蛋給病童，並為一名小嬰兒受洗。

    方濟各擔任教宗10年，過去因患有憩室炎，曾在2021年進行結腸手術，今年則因呼吸困難住院，據傳，教宗過去曾因呼吸道感染被切除部分肺組織。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    前教宗本篤十六世親信出書 揭露兩任教宗緊張關係
    2023/01/12 22:39

    前教宗本篤十六世親信出書 揭露兩任教宗緊張關係
    教宗出面否認罹癌、辭職傳聞 方濟各透露最快9月訪烏俄
    2022/07/05 06:16

    教宗出面否認罹癌、辭職傳聞 方濟各透露最快9月訪烏俄

    使用牌照稅開徵 高市稅推好康活動
    教宗再籲停戰 方濟各：在一堆瓦礫上「插國旗」算什麼勝利？
    2022/04/11 06:32

    教宗再籲停戰 方濟各：在一堆瓦礫上「插國旗」算什麼勝利？
    神聖加持！教宗方濟各捐贈救護車 樞機主教親自送往烏克蘭
    2022/03/26 22:56

    神聖加持！教宗方濟各捐贈救護車 樞機主教親自送往烏克蘭

    全面助攻拚經濟大同 3C黃金週酬賓盛典
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播