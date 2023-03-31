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    超萌！荷蘭海關推全球首隻「緝毒貓」網笑：只會搜到貓薄荷

    荷蘭海關近日宣布，將在機場部署全球首隻「緝毒貓」，並稱貓比狗有更多優勢，能更有效地幫助海關稽查。（圖擷取自荷蘭海關臉書）

    荷蘭海關近日宣布，將在機場部署全球首隻「緝毒貓」，並稱貓比狗有更多優勢，能更有效地幫助海關稽查。（圖擷取自荷蘭海關臉書）

    2023/03/31 21:13

    〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭海關近日宣布，將在機場部署全球首隻「緝毒貓」，並稱貓比狗有更多優勢，能更有效地幫助海關稽查。不過有網友認為，這是荷蘭海關針對4月1日愚人節所推出的玩笑。但也有人曬出自家貓咪，直說緝毒貓「該去哪報名」。

    荷蘭海關3月30日在臉書上PO出一隻身穿黃色反光背心，氣勢十足的貓咪，稱其是全球首隻「緝毒貓」。海關表示，目前培訓團隊已為貓咪訓練出，具尋找機場違禁品和可疑乘客的能力，測試結果讓海關單位非常滿意，緝毒貓將在4月7日正式上任。

    荷蘭海關指出，貓咪比狗更加靈活和敏捷，這使牠們更容易穿梭於行李箱之間，進入狗難以到達的地方，或在不被乘客發現的情況下進行緝毒檢查；貓咪也具有檢測人類體內激素變化的能力，使其能辨識出可疑的乘客或「受保護的魚種」。預期未來貓咪將能更有效地守護機場的安全。

    不過不少網友認為，這是荷蘭海關針對4月1日愚人節所推出的玩笑，表示「這是非常有趣的愚人節玩笑」、「抓到都是貓薄荷」、「根本讓人離不開機場」，也有網友曬出自家貓咪，並詢問「該去哪報名」。

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