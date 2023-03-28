荷蘭男捐精成癮！ 「生550子女」遍布全球 恐釀亂倫風險被告

荷蘭一名長年熱衷捐精的41歲男子，多年來誤導不少想要孩子的不孕夫婦或單身女子選擇使用他的精子，而讓他在全世界擁有超過550多名子女。（圖擷取自Jonathan Jacob Meijer FB）

2023/03/28 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭一名長年熱衷捐精的41歲男子，捐到近乎成癮的他，並誤導不少想要孩子的不孕夫婦或單身女子選擇使用他的精子，而讓他在全世界擁有超過550多名子女。他這樣誇張的行為，在2017年被荷蘭政府列入黑名單，但卻仍無法阻止他繼續捐精，對此有數百名受害女性知道真相後向他提告，指控他恐增加意外亂倫的風險。

綜合外媒導，來自荷蘭海牙（Hague）的41歲男子梅傑（Jonathan Jacob Meijer），曾在2017年時被荷蘭產科暨婦科學會揭發，他大量捐精到荷蘭10多家診所，導致許多女性在不知情的情況下為他生下102名孩子，讓他在同年被當局列為黑名單。不過之後他向丹麥、烏克蘭等外國診所捐精，甚至還透過社群網站私下提供捐精服務。

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報導指出，梅傑目前居住在肯亞，據悉他捐精時會使用化名「路德」（Ruud）來規避查核，甚至還透過網路和各大社群網站，主動聯繫有意尋找捐精的準父母，擴大他的精子使用範圍。不過他這樣多年不斷捐精的瘋狂行為，也讓荷蘭的「好心捐贈基金會」（Donorkind Foundation）決定將他告上法院。

荷蘭「好心捐贈基金會」表示，之所以提告梅傑，除了希望能讓他就此停止捐精，同時也是要指控他謊報孕育的小孩人數，因為根據荷蘭精子診所指南規定，捐精者最多應孕育25個小孩或向12名女子捐精，以防止捐精產下的小孩日後出現近親繁殖、亂倫或心理問題。而數百名受害女子得知發現真相，也決定與基金會聯手向梅傑提告。

其中一名叫做伊娃（Eva）的女子，曾在2018年透過捐精生下梅傑的孩子，在得知實情後讓她感到非常崩潰，並發聲明表示，「如果我當初知道他已經擁有100多個孩子，我絕對不會選擇他，想到這可能對我孩子造成的後果，我覺得很噁心，雖然已經有很多母親希望他能停止，可是無法起任何作用，上法庭是我唯一能保護孩子的方法」。

而目前由荷蘭「好心捐贈基金會」與受害者一同提出的訴訟，內容最主要是希望能夠銷毀梅傑已經捐出去的精子，以免未來增加更多受害者。而基金會主席梅爾（Ties van der Meer）也表示，「我們正在對梅傑採取行動，因為政府幾乎毫無作為，他不但在網路上擁有影響力，還與國際大型精子銀行進行合作」。據了解，梅傑將於4月出庭。

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