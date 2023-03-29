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    百事可樂新配方減糖57％ 支持者崩潰喊重回可口可樂懷抱

    百事可樂宣布新的減糖配方，引起許多消費者不滿。（路透）

    百事可樂宣布新的減糖配方，引起許多消費者不滿。（路透）

    2023/03/29 16:47

    〔即時新聞／綜合報導〕百事可樂自1890年代推出以來，在全世界擄獲了一票擁護者。然而，近日百事公司卻宣布，要調整流傳百年的配方，官方聲明中表示，可樂的含糖量將會減少57%，不過Diet Pepsi和Pepsi MAX會保持不變。此消息一出，引發外界譁然，許多人更威脅要重回可口可樂的懷抱。

    綜合外媒報導，目前330毫升容量的百事可樂含糖量為36克，新的配方中將減少僅剩15克，500毫升的瓶裝百事可樂，含糖量則是從53.25克降為22.75克，而2公升容量的百事可樂含糖量則直接從213克一口氣砍到剩91克。不過本來就不含糖的Diet Pepsi及Pepsi MAX配方，將保持不變。

    百事可樂在新配方中，會使用三氯蔗糖和乙醯磺胺酸鉀當甜味劑，據說熱量會比原本低56%。百事公司發言人表示，只有超市、零售店通路所銷售的瓶裝、罐裝可樂會受到影響，如果想要回味高糖汽水，可以到速食店或是酒吧購買。

    百事公司發言人指出，他們正在努力改善飲料的營養成分。然而，許多消費者仍不買單，更直言用甜味劑代替糖會破壞原本的味道，一些人無法忍受這種改變，直接表示要重回可口可樂的懷抱。

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