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    查爾斯三世訪德 繼位後首次海外國是訪問

    為迎接查爾斯三世來訪，柏林著名地標布蘭登堡門前，特意掛上了英國米字旗。（美聯社）

    為迎接查爾斯三世來訪，柏林著名地標布蘭登堡門前，特意掛上了英國米字旗。（美聯社）

    2023/03/29 17:01

    〔即時新聞／綜合報導〕查爾斯三世（Charles III）於29日出訪德國，是他成為英國君主後，首次進行海外國是訪問。查爾斯預計會努力修復英國退出歐盟後兩國的不穩定關係。

    據《路透》報導，白金漢宮表示，查爾斯三世3天的訪德行程，包含德國首都柏林、東部布蘭登堡邦（Brandenburg）和北部港口城市漢堡（Hamburg）。查爾斯將致力解決兩國面臨的問題，例如外交、烏克蘭危機等。

    查爾斯去年9月接替伊麗莎白女王（Elizabeth II）成為英國君主，原欲先前往法國，但該國陷入年金改革引發的社會動盪，查爾斯不得不取消了訪法行程。

    29日上午，德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）將在柏林著名地標布蘭登堡門（Brandenburg Gate），以隆重軍禮迎接查爾斯三世和卡蜜拉王后 。

    史坦麥爾早前表示，查爾斯選擇法、德作為首次國是訪問地點，傳達歐洲為重的信息，「對查爾斯三世及所有英國人意義非凡。即使在英國脫歐後，德國也希望與英國保持密切、友好的關係。」

    查爾斯夫婦隨後將在德國總統府舉行的國宴上擔任貴賓；30日在德國聯邦議院發表演說；31日將赴漢堡參觀二戰中被盟軍摧毀的教堂。

    此次訪問象徵查爾斯三世善用軟實力，幫助英國首相蘇納克（Rishi Sunak）與歐洲重新建立關係。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）近日表示，查爾斯對法國的國是訪問有望在今年夏季展開。

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