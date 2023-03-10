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    兩性平權！ 柏林將准許男女都可在公共泳池上空

    柏林邦政府說，柏林市女性很快可獲准在市內公共泳池裸露上半身，如同男性一樣。示意圖。（情境照）

    柏林邦政府說，柏林市女性很快可獲准在市內公共泳池裸露上半身，如同男性一樣。示意圖。（情境照）

    2023/03/10 23:33

    〔中央社〕德國柏林邦政府昨天表示，柏林市的女性很快可獲准在市內的公共泳池裸露上半身，如同男性一樣。

    《美聯社》和英國廣播公司（BBC）報導，一名女子曾因不被准許在柏林的戶外公共泳池裸露上身做日光浴，被趕出泳池後憤而投訴歧視。另有一名女性表示，去年12月她在一處室內泳池被告知必須遮掩上半身。

    柏林當局同意這兩名女性都是歧視的受害者，並稱所有人造訪柏林的公共泳池時，現在都該有權上空。當局宣布這項新規，允許所有人都可以在不遮蓋上半身的情況下游泳。

    柏林市政府的司法、多元及反歧視部門透過書面聲明表示，未公開姓名的婦女向柏林市政府的監察員辦公室要求，女性應該和男性獲得平等待遇，可以在泳池上空游泳。

    聲明指出，為了回應這起申訴以及監察單位的介入，管理柏林市公共泳池的相關單位決定修改著裝規定。

    監察員辦公室負責人李布謝爾（Doris Liebscher）表示，監察員辦公室相當樂見泳池管理單位的決定，因為這會讓所有柏林人享有相同權利，無論是男性、女性或非二元性別人士。

    女性過去若在柏林的泳池坦露上身，會被要求遮掩或離開泳池，有時會被禁止再次入場。

    李布謝爾指出，「現在重要的是一貫實施這項規定，不再有人被驅逐，或被禁止入場」。

    但目前尚不清楚新的規定會在何時上路。

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