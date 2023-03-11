英法高峰會 號召印太常態部署

英國首相蘇納克（圖左）和法國總統馬克宏十日在法國總統府愛麗榭宮召開高峰會。（法新社）

2023/03/11 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕歐洲兩大安全要角英國和法國十日在法國總統府愛麗榭宮召開高峰會，為五年來兩國首度舉行峰會，象徵自英國脫歐後雙方關係的回暖。本次峰會重點在於強化夥伴關係以應對共同挑戰，包含阻止歐陸民眾橫越英吉利海峽偷渡至英國、能源供給、俄羅斯等國構成的安全威脅。兩國並同意確保歐洲理念相近國家可在印太區域海上進行常態部署，並以英、法航艦打擊群為骨幹。英國首相蘇納克在聯合記者會表示，如今兩國合作程度，達到史無前例的水平。

英國首相府指出，英法是在印太區域活動足跡最廣泛的歐洲國家，而印太區域與歐洲的安全密不可分，兩國將協調部署英國「伊莉莎白女王號」和「威爾斯親王號」、法國「戴高樂號」等航艦，以利歐洲航艦打擊群輪番依序在印太區域維持較長時間的軍事存在。

請繼續往下閱讀...

蘇納克在會前透露，將與法國總統馬克宏討論中國可能與俄羅斯合作一事，雙方會敦促各國不要支持俄國，或試圖規避制裁，並商討西方對中做法。至於能源議題，英法合作阻止俄羅斯總統普廷將能源安全做為武器。

英國將資助法國五億四千一百萬歐元，用於未來三年在英吉利海峽沿岸增加數百名警力，藉此降低非法偷渡至英國的移民數量。兩國去年共同逮捕逾三萬零五百艘非法偷渡船隻，是二○二一年的兩倍。雙方並達成協議，抵英難民必須被遣返回法國。

研商強化北約 助烏防衛

蘇納克和馬克宏也研商如何強化北約，保衛兩國民眾安全，並進一步強化烏克蘭現階段及長期自我防衛能力，承諾兩國將共同幫助烏克蘭贏得勝利，雙方協調武器供應及共同訓練烏軍陸戰隊等事宜，同時商討北約成員國提供烏克蘭長期安全保障的可能做法。雙方也就增進軍事互操作性、軍工業合作達成共識，包括共同研發符合北約防禦俄國所需的下一代精準打擊武器。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法