丹麥研究：若太太過世 65至69歲男性1年內死亡率比同齡男性高70％

丹麥研究發現，若65至69歲男性喪偶，那麼1年內他的死亡率比未喪偶同齡男性高出70％。哥本哈根醫院示意圖。（法新社）

2023/03/27 16:57

〔即時新聞／綜合報導〕丹麥哥本哈根大學公共衛生流行病學研究員卡西菲利斯（Alexandros Katsiferis），和團隊花了6年時間追蹤境內92.5萬名老年人，發現65至69歲男性若遇到妻子死亡，那麼1年內他的死亡率比未喪偶的同齡男性高出70％。

據《UPI》報導，和男性相比，65至69歲的女性若遇到丈夫過世，那麼死亡機率只增加了27％。卡西菲利斯坦承，他並沒有資料可以說明為何會出現這種狀況，只能推測是因為老年男性比較依靠太太的照顧，因此當另一半離開後就會造成老男人身心崩潰。

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這項研究所有的參與者都在65歲以上，平均年齡介於73至75歲之間，大約55％為女性。在6年追蹤期間，有6％左右的男性失去配偶、10％的女性失去丈夫，專家們主要是研究老年人在失去另一半後的醫療花費和死亡風險。

統計結果發現，65至69歲女性在丈夫過世後會增加死亡機率，但女性若是在70歲以上才遇到喪偶，那麼死亡風險不會增加甚至還會降低。相對來說，65歲到84歲的男性只要是遭遇妻子過世，都會讓死亡機率上升，雖然上升幅度會隨著年齡增加而減緩，但還是比未喪偶的同齡人士更高。

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