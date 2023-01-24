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    心碎！病房內槍殺「絕症丈夫」 老婦：兩人一起計畫...

    艾倫21日在病房內持槍射殺了自己丈夫，並宣稱兩人先前就已討論好要執行這項計畫，被警方逮捕拘留後，22日首度出庭。（圖翻攝自推特）

    艾倫21日在病房內持槍射殺了自己丈夫，並宣稱兩人先前就已討論好要執行這項計畫，被警方逮捕拘留後，22日首度出庭。（圖翻攝自推特）

    2023/01/24 17:27

    〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州21日上午，76歲老婦艾倫（Ellen Gilland）在戴通納海灘（Daytona Beach）一家醫院病房內射殺患有絕症的77歲丈夫傑瑞（Jerry Gilland），並將自己關在病房內長達4小時，最後遭到警方逮捕。艾倫向警方供稱，她與丈夫在3週前已計畫這起「謀殺式自殺」。

    綜合外媒報導，艾倫在當天上午11點30分左右將丈夫射殺後，一直待在病房內。警方擔心現場發生槍戰，因此另外召集了一個特警小組（SWAT），等到人員抵達後先是使用閃光彈分散艾倫注意力，再朝她射擊豆袋彈（Beanbag），最後終於在下午3點30分將她逮捕。

    報導指出，艾倫供稱由於丈夫已經重病一段時間，因此在3週前就計畫好要進行這起「謀殺式自殺」。當地警察局長楊恩（Jakari Young）也表示，這對夫妻討論好，如果丈夫的症狀繼續惡化，就要執行這項計畫，因為丈夫自己沒有力氣進行，因此艾倫不得不幫他完成。

    艾倫遭警方逮捕後，22日首度出庭，她將面臨一級預謀謀殺罪和3項使用致命武器襲擊罪的指控，並被不得保釋。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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