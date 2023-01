心碎！病房內槍殺「絕症丈夫」 老婦：兩人一起計畫...

2023/01/24 17:27

〔即時新聞/綜合報導〕美國佛羅里達州21日上午,76歲老婦艾倫(Ellen Gilland)在戴通納海灘(Daytona Beach)一家醫院病房內射殺患有絕症的77歲丈夫傑瑞(Jerry Gilland),並將自己關在病房內長達4小時,最後遭到警方逮捕。艾倫向警方供稱,她與丈夫在3週前已計畫這起「謀殺式自殺」。

綜合外媒報導,艾倫在當天上午11點30分左右將丈夫射殺後,一直待在病房內。警方擔心現場發生槍戰,因此另外召集了一個特警小組(SWAT),等到人員抵達後先是使用閃光彈分散艾倫注意力,再朝她射擊豆袋彈(Beanbag),最後終於在下午3點30分將她逮捕。

報導指出,艾倫供稱由於丈夫已經重病一段時間,因此在3週前就計畫好要進行這起「謀殺式自殺」。當地警察局長楊恩(Jakari Young)也表示,這對夫妻討論好,如果丈夫的症狀繼續惡化,就要執行這項計畫,因為丈夫自己沒有力氣進行,因此艾倫不得不幫他完成。

艾倫遭警方逮捕後,22日首度出庭,她將面臨一級預謀謀殺罪和3項使用致命武器襲擊罪的指控,並被不得保釋。

76yo Ellen Gilland of #newsmyrnabeach makes first court appearance, charged w murder. Gilland is accused of shooting her terminally ill husband in his hospital room @AdventHealth #DaytonaBeach. Judge orders her held without bond. pic.twitter.com/Tr5UrqDSVI