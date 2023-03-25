廢棄倉庫驚見曠世老爺車 拍賣會上成交價1.1億

卡爾把珍稀跑車關在倉庫50年。（歐新社）

2023/03/25 16:15

〔即時新聞／綜合報導〕國外一名囤積症患者卡爾2009年過世後，所遺留下來的收藏讓家人們苦惱許久。最終，卡爾的外甥子女決定要整理出一些有價值的藏品並拍賣，出乎意料的是，兩人在倉庫裡找到一輛夢幻逸品1937年出廠的布加迪57s，日前這輛老爺車在巴黎古董車展上，以驚人的300多萬英鎊（約新台幣1億1千萬元）拍賣成功。

綜合外媒報導，國外一名囤積症患者卡爾（Harold Carr）在2009年過世後，留下一個巨大的倉庫給家人們，卡爾的外甥子女決定要整理他遺留下來的收藏，期待能夠從中掏出一些值錢的東西變賣，出乎意料的是，他們在卡爾的倉庫裡發現一輛曠世老爺車，經過鑑定後發現是1937年出廠的布加迪57s（Bugatti Type 57S）。

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這輛布加迪在1937年完工後，由英國賽車手俱樂部的第一任主席霍維（Earle Howe）買下，持有了8年後才賣掉，幾年間輾轉過許多人，最終1955年卡爾以約895英鎊從一名勳爵手中買下這輛車。可惜的是，卡爾只開過一小段時間，就把這輛跑車塞進倉庫近50年。

沒想到，這輛夢幻逸品就這樣蒙灰了近百年。外甥子女請來專家鑑定整理後，將這台車推上2023年的巴黎古董車展（Retromobile），最終以驚人的300多萬英鎊（約新台幣1億1千萬元）與新主人成交。

經過整理後，這輛老爺車在巴黎古董車展上以300多萬英鎊成交。（美聯社）

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