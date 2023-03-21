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    稀有藏品！賈伯斯親筆簽名獎牌開價290萬元待售

    近日傳出1張由已逝蘋果創辦人賈伯斯親筆簽名的獎牌，以售價高達9.5萬美元（約新台幣290萬元）待售。（美聯社）　

    近日傳出1張由已逝蘋果創辦人賈伯斯親筆簽名的獎牌，以售價高達9.5萬美元（約新台幣290萬元）待售。（美聯社）　

    2023/03/21 11:01

    〔即時新聞／綜合報導〕已逝蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）生前鮮少簽名，近日傳出1張由他親筆簽名的獎牌，以售價高達9.5萬美元（約新台幣290萬元）待售，以美國蘋果官網容量1TB的iPhone 14 Pro Max售價1599美元（約新台幣4.8萬元）計算，可以採購約59支手機，消息曝光引起外界矚目。

    根據《TMZ》報導，這張獎牌是賈伯斯於2000年重新返回公司後，為了感謝時任行銷高層林德柏格（Suzanne Lindbergh）在公司工作長達10年，特別在這張獎牌罕見地簽名，並留下一段話：「感謝你10年來為公司帶來的創造力和職業承諾，我們希望你繼續相信，旅程本身就是最好的回報。」

    報導指出，這張簽名獎牌以9.5萬美元高價待售，相同於能買下約59支手機容量1TB的iPhone 14 Pro Max。

    專門收購和銷售附有簽名原始信件及其他文件的「時間裡的一刻」（Moments in Time）公司負責出售這張簽名獎牌，該公司官網描述這張獎牌將附有自PSA/DNA完整真實性證明信。

    據悉，賈伯斯生前鮮少簽名，故此為罕見「蘋果」歷史藏品，因為賈伯斯後來皆改為使用複印傳真簽名方式頒發紀念獎牌。

    賈伯斯簽名獎牌。（圖擷取自「Moment in Time」官方網站）

    賈伯斯簽名獎牌。（圖擷取自「Moment in Time」官方網站）

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