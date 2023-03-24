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    俄最大「核彈引擎」工廠傳發生爆炸 恐影響飛彈生產

    近期俄羅斯一間專門替俄軍生產裝備的汽車工廠，傳出發生爆炸引發火災的事故。（圖擷取自@nexta_tv推特）

    近期俄羅斯一間專門替俄軍生產裝備的汽車工廠，傳出發生爆炸引發火災的事故。（圖擷取自@nexta_tv推特）

    2023/03/24 12:16

    〔即時新聞／綜合報導〕近期俄羅斯一間專門替俄軍生產裝備的汽車工廠，傳出發生爆炸引發火災的事故。據外媒報導，該工廠是俄羅斯軍備引擎的最大製造商之一，並且負責生產白楊-M洲際彈道飛彈的引擎，而這場爆炸恐影響飛彈的生產量。

    綜合外媒報導，俄羅斯的雅羅斯拉夫爾汽車廠（Yaroslavl Motor Plant）是俄國最大的多用途柴油引擎、離合器、齒輪箱以及備用零件製造商，然而該工廠日前卻發生火警。從現場所拍攝的照片可以看到，黑色的滾滾濃煙直竄天際。

    消防人員接獲通報後趕往現場，並成功從火場中救出7名受困民眾，在此之前，另有218人自行逃生，火勢也順利獲得控制。另據報導指出，火災發生之前，汽車廠內曾傳出爆炸聲響。俄國部落客兼分析師納斯米言（Anatoly Nesmiyan）在Telegram上寫道，「工廠內有重要的東西著火了！」，但是並未詳細說明是什麼。

    俄羅斯與白俄羅斯有300多款車型與特殊用途的產品，所使用的引擎皆是由雅羅斯拉夫爾汽車廠所製造。此外，該汽車廠同時也是俄國陸軍引擎與齒輪箱的最大製造商之一，並負責生產可安裝核彈頭的白楊-M洲際彈道飛彈的引擎，而白楊-M洲際彈道飛彈的引擎為俄國所研發的洲際彈道飛彈，射程可達1.1萬公里。

    目前俄羅斯當局還未公布該起事故的原因與經過，不過勢必會對飛彈的生產量造成打擊。俄國國防部21日才在一份最新聲明中表示，國防部長紹伊古已下令要增加精準導引武器（Precision-guided munition）的產量。

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