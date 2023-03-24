骨董戰車重新上陣 俄軍T-54/55運往前線

2014年頓內次克的親俄民兵就曾經使用博物館中的T-54來抵抗烏克蘭軍方。（法新社）

2023/03/24 09:30

〔即時新聞／綜合報導〕在烏克蘭的戰爭中，除了最新科技的武器較量之外，隨著衝突時間的拉長，雙方都不得不拿出了倉庫中已退役封存的舊裝備使用，尤其在俄軍方面甚至出現使用過時許久的蘇聯時期兵器的情形，可能也代表著俄軍在戰爭中裝備的損耗嚴重。

根據外電指出，俄軍最近可能將部分的T-54/55戰車從儲備場解封甚至運往戰場，該款戰車為冷戰時期蘇聯陸軍的主力戰車之一，後來因為冷戰後蘇聯垮台，俄軍在進行縮編和現代化升級下，使得T-54/55戰車只能被大量封存。

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俄軍原先使用的主力戰車T-72隨著國際制裁造成的原物料上漲出現生產上的困難，其實去年夏天在俄烏戰爭的戰場上就已經出現俄軍操作T-62、T-64等舊式戰車，雖然根據消息指出這些戰車都經過不同程度的升級和改裝，而這些T-54/55戰車在上戰場前應該同樣也會在裝備上進行升級，例如較為先進的射控系統或是反應裝甲的裝配。

此舉也能看出俄軍原先的現役裝備受到了很大程度的打擊，才被迫讓應該退役的武器返回戰場，但即便這些舊式戰車升級完成，若要與烏克蘭軍方即將收到的西方新型戰車以及更多的反裝甲武器做比較，不免還是顯得有些過時。

不過烏克蘭軍事中心卻提出了不同觀點，他們認為或許這些戰車是俄羅斯將交付敘利亞以換回過去俄國所販售給敘國的新型軍事設備，敘利亞本身在內戰中就有許多單位正使用T-54/55戰車進行作戰，而在俄烏戰場的俄軍則迫切需要更多新式裝備才得以與西方支持的烏軍作戰，這點在敘利亞將俄方販售的S-300防空飛彈運回俄羅斯能得到證實。

敘利亞軍方在內戰中依然大量使用T-54/55型戰車。（法新社）

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