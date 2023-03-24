對外軍售交付延宕 美防長：已建「老虎小組」解決、確保台灣需求

針對美國對外軍售交付延宕，美國國防部長奧斯汀（見圖）表示，是受到疫情與供應鏈壓力，以及國防工業產能不足影響，不過美國軍方已為此成立「老虎小組」專責討論，將盡快完成交付，也提供適合台灣所需的軍事能力。（美聯社）

2023/03/24 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦眾議院撥款委員會國防小組23日舉行聽證會，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）出席時，針對外國軍事銷售交付延宕一事說明，交付延宕是受到疫情與供應鏈壓力，以及國防工業產能不足影響，不過美國軍方已為此成立「老虎小組」專責討論，以確保能盡快完成交付，提供適合台灣所需的軍事能力。

美國國防部長奧斯汀於當地時間週四出席眾議院撥款委員會國防小組聽證會，針對外國軍事銷售延宕一事，他坦言受到過去兩年來受到疫情與供應鏈壓力，以及國防工業產能不足等因素影響，確實面臨交付阻力，無法完全依照預期的時程進行。

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不過奧斯汀也表示，在數月前已建立「老虎小組」（tiger team），用以專責討論海外軍售議題，他也召集國防部高階官員「逐週、逐月」關注這項議題，以確保盡快完成交付，提供適合台灣所需的軍事能力。

針對議員質詢，美國如何協助台灣為突發事件做好準備時，奧斯汀也指出，美國國民兵（National Guard）一直在與台灣合作夥伴合作，並提高台灣夥伴在某些領域的熟練度。他相信美台的持續合作「將會非常非常有價值」。

根據去年報導，奧斯汀在去年8月簽署備忘錄，成立名為「老虎小組」（Tiger Team）的新工作團隊，用以檢視美國對外數十億美元軍售長期效率欠佳的現象，同時也透過簡化流程加速向外國盟邦出售軍備，以儘快將各式武器交到合作夥伴和盟友手中，為抗衡中國做更好的準備，

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