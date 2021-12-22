美售台MQ-9B無人機 軍方：發價書明年3月前可獲得
2021/12/22 17:00
〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國近年對我密集軍售，去年售我MQ-9B無人機、M109A6自走砲等軍備，國軍官員今天在立法院說，MQ-9B無人機的發價書預計在明年3月、也就是第一季以前獲得，M109A6自走砲部分尚與美方商討之中，應該可以很快獲得。
立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長邱國正專案報告、備詢，國民黨立委廖婉汝質詢時關切，國軍何時可以取得「MQ-9B」無人機發價書？空軍參謀長黃志偉說，空軍已開始編列預算執行，現正與美方進行發價書的項目、數量等內容談判，預計明年3月，也就是第一季前可獲發價書。
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國民黨立委江啟臣關切，美方近期宣布售台軍備項目，包括M1A2T戰車、F-16V Block70戰機、海馬斯多管火箭系統（HIMARS）、AGM-84空射增程型攻陸飛彈、陸射魚叉飛彈系統、MQ-9B高空無人機、第三代陸區通訊系統、M109A6自走砲、愛國者三型防空飛彈增購案等，但至少4項至今未取得發價書，時間超過10個月以上。
國防部戰規司長李世強說，MQ-9B無人機是因預算編列於明年度，確定編預算後，美方才提供發價書，近期可獲得；美方去年已同意供售第三代陸區通訊系統，我方也已編列預算，唯美方最近一次發價書金額、項量與台灣預期有落差，我方已請美方提供修正版發價書，已順利獲得。
李世強說，M109A6自走砲則牽涉到一部分精準導引套件的規格與價格，我國陸軍與美方還在商討中，發價書應很快可獲得。