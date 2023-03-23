西方國家需長期支援烏軍 北約秘書長：普廷沒有和平計畫

北約秘書長史托騰伯格（見圖）表示，「普廷沒有尋求和平的計畫，西方國家必須做好長期準備，未來仍有很長一段時間需持續提供基輔致命性援助。」（法新社）

2023/03/23 15:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平22日結束俄羅斯行程返國，普廷與習近平聯合發布聲明針對烏戰呼籲各方避免危機惡化失控，卻沒有明確表示指責莫斯科發動戰爭，對此北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）表示，「普廷沒有尋求和平的計畫，西方國家必須做好長期準備，未來仍有很長一段時間需持續提供基輔致命性援助。」

根據英國《衛報》報導，北約秘書長史托騰伯格近日接受專訪表示，俄羅斯正在增加軍事工業生產，並試圖與伊朗、北韓等專制政權接觸獲取更多武器，「普廷沒有為和平做計劃，他正在為更多的戰爭做準備」，因此美、英、法等西方國家應做好準備，未來很長一段時間仍需提供烏國彈藥、武器等支援。

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史托騰伯格說，目前彈藥支出率高於生產率，雖然已簽訂新合約代表這種情況將會改變，但由於烏俄戰況激烈，現在烏軍每日使用4000至7000枚砲彈，而俄羅斯每日使用2萬枚砲彈，遠遠超過西方國家的生產量。

史托騰伯格直指「普廷正在進行一場消耗戰」，他呼籲北約成員國今年7月在立陶宛高峰會上，同意國防預算至少佔國內生產總值的2％。

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