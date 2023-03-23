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    槍戰難阻「使命必達」！ 送貨員亂入警匪對峙現場 美特警傻眼代收

    近期美國北卡州發生一起警匪對峙事件，傳出竟有一名「使命必達」的送貨員闖入危險現場。（圖擷取自@TikTok TikTok）

    近期美國北卡州發生一起警匪對峙事件，傳出竟有一名「使命必達」的送貨員闖入危險現場。（圖擷取自@TikTok TikTok）

    2023/03/23 13:30

    〔即時新聞／綜合報導〕近期美國北卡州發生一起警匪對峙事件，一名武裝男子挾持11歲男童，並躲在民宅裡與警方對峙，而特警小組（SWAT）也出動數十輛警車、警員包圍現場，不料就在這緊張時刻，竟有一名送貨員直接闖入封鎖線，堅持要把包裹送達，最後交由傻眼的特警代收，才離開危險現場。

    綜合外媒報導，這起警匪對峙事件發生在上個月的北卡州城鎮卡瑞（Cary），當時民宅周圍戒備森嚴，到處都有警車、特警小組警員待命，正當現場隨時都會爆發警匪槍戰之際，突然有一名穿著亞馬遜快遞（Amazon）制服的年輕男子，左手拿著一個紙袋，大搖大擺的穿越警車、警員，堅定地朝著最前線的封鎖線走去。

    而這名男子的大膽舉動也讓現場警方、目擊民眾全都嚇傻，男子直到快要走近封鎖線時才被警方攔下來，最後男子將包裹交由警方代收，並在警方的再三催促之下才轉身離去。此外，男子在離開前不忘回頭拍照存證，以便回覆公司與客戶，自己已經確實將快遞送達。

    如此「使命必達」的送貨過程，全被一旁民眾拍攝錄影並上傳至TikTok上，不少網友除了感到傻眼外，也非常佩服這名男子不惜冒著生命危險，也要將貨物送達的勇氣，「該給他加薪了」、「有人要成為本月最佳員工了」、「訂單備註會寫『交給特警警官』」、「比起這場危機，快遞員可能更害怕亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）炒了他」。

    另有一名自稱曾任亞馬遜快遞司機的網友透露，「如果你沒有送出所有包裹，你會惹上麻煩的」，此外根據亞馬遜指導方針，若一件快遞沒有在保證日期前送達，他們將會「退回任何與這筆訂單有關的運費」。

    @mlktrk679 Go #amazon ♬ original sound - ASAM

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