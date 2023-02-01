命中率夭壽準！朋友車鑰匙「隨手一丟」 竟直接深深插進她臉上

加拿大近期發生一起離奇的受傷事故，1名女子為接住朋友隨手丟過來的車鑰匙，結果不慎讓鑰匙插入臉中。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

2023/02/01 12:58

〔即時新聞／綜合報導〕命中率夭壽準！加拿大近期發生一起離奇的受傷事故，1名女子為接住朋友隨手丟過來的車鑰匙，結果不慎讓鑰匙插入臉中，事後女子臉上插著鑰匙前往醫院就醫，更讓急診醫生看到後感到十分傻眼。

據《紐約郵報》報導，受傷的加拿大女子為現年24歲的芮妮（Renée Lariviere），事故發生當下，她正準備跟朋友出門吃晚餐，當時她的朋友隨手將車鑰匙丟給她，而她也沒多想就伸手去接，不料她的雙手沒接中鑰匙，反而是鑰匙硬生生插進她的左臉頰。

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芮妮回憶事發經過，表示自己當下應該是腎上腺素的關係，所以她其實沒有覺得很痛，「一開始只覺得臉被打了一下，後來才知道是鑰匙插進我的臉頰」，接著在場的朋友看到全都亂了手腳，並不斷大喊「喔！我的天啊！妳別動喔！」，並立即撥打119求救。

由於當下沒有感覺到疼痛，芮妮表示她還走進廁所查看自己的傷勢，直到看到鏡子的畫面，她才被傷口嚇到，「當時我完全不擔心是否會留下疤痕，只擔心自己會不會因此失明」。

事後，當她前往醫院就醫後，其傷勢也引發醫院騷動，雖然醫生們身經百戰，然而這種受傷原因實在太過離奇，不但讓院內各種科別的醫生湊過來圍觀，甚至連急診醫生都特別請求她，讓他們拍照紀錄以做為日後的教學資料。

事後芮妮臉上的傷口恢復狀況良好，完全沒有留下疤痕，看起來就像什麼也沒發生過一樣，「雖然發生這種意外，但幸好有驚無險，沒有擊中其他地方」，她也以自己慘痛得經歷提醒大家，日常生活中要格外小心，沒事更千萬別亂丟鑰匙。

I got a car key lodged in my face — doctors were amazed by the freak accident https://t.co/M4U7LjfzDS pic.twitter.com/FIzViRVAFX — New York Post （@nypost） January 28, 2023

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