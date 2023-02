命中率夭壽準！朋友車鑰匙「隨手一丟」 竟直接深深插進她臉上

2023/02/01 12:58

〔即時新聞/綜合報導〕命中率夭壽準!加拿大近期發生一起離奇的受傷事故,1名女子為接住朋友隨手丟過來的車鑰匙,結果不慎讓鑰匙插入臉中,事後女子臉上插著鑰匙前往醫院就醫,更讓急診醫生看到後感到十分傻眼。

據《紐約郵報》報導,受傷的加拿大女子為現年24歲的芮妮(Renée Lariviere),事故發生當下,她正準備跟朋友出門吃晚餐,當時她的朋友隨手將車鑰匙丟給她,而她也沒多想就伸手去接,不料她的雙手沒接中鑰匙,反而是鑰匙硬生生插進她的左臉頰。

芮妮回憶事發經過,表示自己當下應該是腎上腺素的關係,所以她其實沒有覺得很痛,「一開始只覺得臉被打了一下,後來才知道是鑰匙插進我的臉頰」,接著在場的朋友看到全都亂了手腳,並不斷大喊「喔!我的天啊!妳別動喔!」,並立即撥打119求救。

由於當下沒有感覺到疼痛,芮妮表示她還走進廁所查看自己的傷勢,直到看到鏡子的畫面,她才被傷口嚇到,「當時我完全不擔心是否會留下疤痕,只擔心自己會不會因此失明」。

事後,當她前往醫院就醫後,其傷勢也引發醫院騷動,雖然醫生們身經百戰,然而這種受傷原因實在太過離奇,不但讓院內各種科別的醫生湊過來圍觀,甚至連急診醫生都特別請求她,讓他們拍照紀錄以做為日後的教學資料。

事後芮妮臉上的傷口恢復狀況良好,完全沒有留下疤痕,看起來就像什麼也沒發生過一樣,「雖然發生這種意外,但幸好有驚無險,沒有擊中其他地方」,她也以自己慘痛得經歷提醒大家,日常生活中要格外小心,沒事更千萬別亂丟鑰匙。

