新加坡老企鵝動白內障手術 「前途變光明」

新加坡萬態保育集團為國王企鵝置換人工水晶體，治療白內障。（取自萬態保育集團官網）

2023/03/16 19:27

〔編譯管淑平／綜合報導〕新加坡動物園管理集團為6隻企鵝動白內障手術，其中3隻國王企鵝還換上特別針對牠們眼部訂做的人工水晶體，這6隻企鵝術後恢復狀況都良好。

新加坡萬態保育集團（Mandai Wildlife Group）14日宣佈這項手術成功的消息，該集團的獸醫2個月前為6隻企鵝進行白內障手術，這6隻企鵝是原本住在現已停業的「裕廊飛禽公園」的3隻國王企鵝和3隻洪保德企鵝（Humboldt Penguin），其中國王企鵝年紀都至少20歲，洪保德企鵝年紀7到13歲。

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白內障是人和動物常見的與老化有關的眼部疾病。獸醫拉希迪（Ellen Rasidi）說，「我們注意到牠們（眼睛裡）混濁，行動起來就像要看到前方事物有困難」，因而決定摘除白內障。

參與手術的動物眼科醫師格拉狄絲（Gladys Boo）說，那3隻國王企鵝接受植入人工水晶體，「是動物醫學史上的里程碑」，這些人工水晶體是在德國訂做，經過精準測量以符合每隻企鵝的眼部。格拉狄絲說，「國王企鵝是體型較大物種，眼部夠大、夠穩定，足以讓植入的人工水晶體不移位，因此我們決定進行這項全世界首次的手術，改善牠們的視力。」

由於企鵝眼部有「第三眼瞼」，即牠們在水下時保護眼睛的「瞬膜」，增加眼部手術的難度。動物園保育人員和獸醫說，這6隻企鵝術後「反應能力和活動力都已見增加」。拉希迪說，「很高興看到牠們更加活躍，這表示牠們的視力好轉了」，國王企鵝對牠的新水晶體也適應良好。

裕廊飛禽公園去年8月永久停業前，飼養約3500隻禽鳥，這些鳥兒和將於今年搬入新家：新加坡飛禽公園。

我國的台北市立動物園，在2021年時也曾為一隻高齡24歲的國王企鵝進行白內障手術，讓他的老年生活更為舒適。

新加坡萬態保育集團為企鵝置換人工水晶體，治療白內障。（取自萬態保育集團臉書）

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