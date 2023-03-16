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    中國公務員考試錄取率不到3％ 考生還得熟背「習思想」

    中國政府今年增加招募中央和省級政府公務員數量近2成，但僧多粥少，錄取率約2.6％。（路透檔案照）

    中國政府今年增加招募中央和省級政府公務員數量近2成，但僧多粥少，錄取率約2.6％。（路透檔案照）

    2023/03/16 17:43

    〔編譯盧永山／綜合報導〕中國經濟成長放緩，青年失業率居高不下，但今年應屆大學畢業生人數再創新高，很多畢業生恐面臨畢業即失業窘境。為了減輕青年失業壓力，中國政府今年增加招募中央和省級政府公務員數量近2成，但僧多粥少，錄取率約2.6％；而這些有意從事公職的青年，還得研讀「習思想」，讓他們苦不堪言。

    根據中國國家統計局公布的數據，今年1至2月，16至24歲青年失業率從去年12月的16.7％上升至18.1％。另據中國教育部和中國人社部預估，今年畢業的大學生人數約達1158萬人，比去年增加82萬人，再創歷史新高。

    為了減輕青年失業壓力，中國政府今年將增加招募中央和省級政府公務員數量15％至20％，人數超過20萬人，報考人數卻超過770萬人，打破歷年紀錄，率取率約2.6％。其中，中央政府新招募的公務員職位，約3分之2名額將保留給今年應屆大學畢業生、或畢業未滿2年卻仍找不到工作的人報考。

    根據CNBC報導，除了僧多粥少，有意從事公職的中國青年，還得參與筆試、面試，考試內容包括「習近平新時代中國特色社會主義思想」、「中共第20次全國代表大會報告」和其他法規等，意味著數百萬名考生為擠進窄門，將苦心研讀設法背下相關內容。

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