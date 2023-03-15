美前國安顧問歐布萊恩：中國欲奪台晶圓廠 「永遠不會得逞」

歐布萊恩（右）在川普任內擔任白宮國安顧問。（路透檔案照）

2023/03/15 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕根據美國新聞網站「Semafor」十三日獨家報導，美國前總統川普任內的國家安全顧問歐布萊恩當天於美國智庫蘇凡中心（The Soufan Center）在卡達首都杜哈舉行的「全球安全論壇」表示，若中國成功入侵台灣，美國將搶先摧毀台灣高度複雜的半導體產業，「美國及其盟友永遠不會讓那些工廠落入中國手中」，以免中方拿下台積電變成「像是矽晶片的石油輸出國家組織」，進而「控制全球經濟」。

歐布萊恩上述發言，係鑑於全球大部分最先進晶片由台積電旗下台灣工廠出產。但他強調，中方得逞的劇本「永遠不會發生」。

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「Semafor」報導指出，歐布萊恩直言不諱的程度出人意料，懷疑他可能知曉「終結台積電」相關行動計畫。雖歐布萊恩未肯定答覆，但被問及台灣晶片生產設備是否可能真正「消失」時，他表示「我無法想像它們會完好無損」。

歐布萊恩特別提及二戰期間英國摧毀法屬北非米爾斯克比爾港內法國海軍艦隊的「弩炮」計畫：法國一九四○年六月廿二日向納粹德國投降，英國隔月三日要求法方與英國艦隊繼續攜手作戰；但法國拒絕。英國為求自保不讓實力強大的法國海軍落入德國人之手，因此摧毀法國在海外的所有艦隊，法國光在米爾斯克比爾海戰就有一二九七名官兵陣亡。歐布萊恩指出，親法的時任英國首相邱吉爾當時「淚流滿面地走進下議院，因為這是他在戰爭中做出的最艱難決定」，但他當時得到一致掌聲。

但歐布萊恩也透過推特補充道，中國「盯上」擁有自由、法治且人民極度聰明勤奮的繁榮台灣，以及做為「台灣成功典範」的半導體產業，即使全球欽羨台灣，中國卻是惟一計畫以軍事奪取台灣及其工業基地的國家，「美國只有保護台灣及其人民的計畫」，「事實上，如果中華人民共和國入侵，台灣的晶片廠將無法運作」，因為晶片廠需要國外的能源、設備和專業知識，這些在中國入侵後皆將斷源，尤其台灣技術嫻熟的工程師、科學家和管理人員都將為自由出走逃亡，因此「中國入侵永遠不會得到中國共產黨控制世界晶片市場的結果」。

「美國只有保護台灣及其人民的計畫」

須在台海開戰摧毀台灣半導體工廠以免落入中國手中的想法，早有專家提出。美國陸軍戰爭學院二一年論文即建議，台灣應揚言自毀半導體廠，嚇阻中國攻擊入侵。但去年十月我國時任國家安全局局長陳明通表示沒必要，強調台積電的運作仰賴全球供應鏈，美歐不需要毀滅工廠就可以切斷台積電的生產，中國即使佔領台積電也無法運作工廠，「金雞母也生不出金雞蛋」。

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