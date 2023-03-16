曝中國「奪台3路徑」 前五角大廈官員與學者籲美「全都堵死」

美國前五角大廈官員卜大年和學者凱根指出，中國正透過3種路徑設法併吞台灣，美國與盟邦夥伴必須全都予以堵死，否則任何一路徑奏效，就代表專制中國勝出，民主台灣和西方落敗。示意圖。（路透）

2023/03/16 00:19

〔編譯楊芙宜／台北報導〕美國前國防部官員、現任華府智庫美國企業研究院（AEI）資深研究員卜大年（Dan Blumenthal）和同所學者凱根（Frederick W. Kagan）呼籲，中國正透過3種路徑設法併吞台灣，包括試圖以謊言「說服」台灣民眾和國際社會接受「和平統一」、以強力手段脅迫台灣和國際接受、準備直接採取軍事行動強迫統一，美國及夥伴全必須都予以堵死，因為任何一條路徑奏效，就代表專制中國勝出，民主台灣和西方落敗。

曾在小布希政府時期擔任美國國防部中國、台灣、香港和蒙古事務主任的卜大年和凱根13日發表在《國會山莊報》文章指出，華盛頓十分關注中國不久的將來可能入侵台灣的威脅，美國國家安全討論聚焦甚至更專注在嚇阻或擊敗侵略所需的軍事必需品上，這些討論和希望滋生行動固然重要（因為中國侵略威脅真實存在），卻不見得是中國國家主席習近平尋求取得對台灣控制所採取的最可能路徑。

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卜大年和凱根認為，中國從1990年代以來軍事現代化計畫希望取得的軍力，以任何衝突裡挫敗、或必要時擊敗以美國為首的軍事聯盟；中國軍事能力強大支援了北京同時發動針對台北的「說服」和「脅迫」行動。

他們指出，中國「說服」行動同時針對台灣和美國為首的挺台防衛聯盟，北京不但指「台灣已經是中國的一部分」，還向國際社會散播兩個謊言：第一，美國對台灣的非官方支持是種挑釁；第二，美國對台的支持違反美中三公報等雙邊協議。

他們分析，中國散播上述謊言的目的之一，就在降低或打擊美國及盟邦夥伴捍衛台灣的意願，即為什麼美、日或其他國家要走上戰爭來阻止中國打造一個我們已同意的現實？然而，美國和盟邦夥伴並未同意這一個現實。

他們指出，美國法律「台灣關係法」（TRA）和長期政策致力堅持以和平方式化解台灣和中國之間的衝突，此政策基石在於：美國對台灣的主權沒有採取任何立場；TRA要求美國維持和台灣穩健的安全和經濟關係，以抵抗中國對台灣的脅迫；在美中關係正常化過程裡，美國明確表態不允許中國以武力統一台灣，而美台防衛關係取決於中國在台海的軍事態勢；因此，在面臨中國對台軍事威脅下，美國有權強化與台灣的安全夥伴關係。

卜大年和凱根說，中國致力說服台灣人相信美國及夥伴會放棄他們、以削弱台灣抵抗「統一」的決心；北京直接針對台灣的「說服」行動，主要在推動「世界已同意中國詮釋台灣是中國一部分」的說法。

此外，北京相關戰略是「歐威爾式」行動，施壓各國把台灣排除在國際組織之外、然後再運用這種排除作為台灣不是一個國家的「證據」。

他們指出，中國的「脅迫」行動透過在台灣製造持續恐懼的環境：中國解放軍戰機不斷進入台灣防空識別區（ADIZ）、中國商用無人機不斷在台灣離島上空盤旋、中國船隻不斷在台灣海域製造威脅；台灣應對這些威脅所採取的行動，使台灣軍方部隊人員和裝備不斷消耗，並在台灣內部製造一種恐懼氣氛。

他們分析，反過來，中國威脅準備脅迫行動、訴諸直接使用武力迫使台灣投降，進一步強化了「脅迫」行動；中國也可能以海空封鎖台灣、甚至切斷台灣與世界聯繫所需的海底電纜，迫使無法自給自足的台灣遭到「孤立」無援，最終走上投降；這種策略可能會讓台灣及其盟友陷入選擇開啟事實交火的尷尬困境，但事實上先讓衝突升級的其實是中國。

最後，在習近平眼中，侵略可能是更有吸引力的做法，因為這是一種更迅速、更萬無一失的衝突解決方案；不過立即發動侵略的決定將給習近平帶來很大的地緣政治難題。

卜大年和凱根總結，美國必須瞭解，讓台灣人民繼續相信美國及其盟友不會放棄台灣的重要性；台灣人則必須知道，美國不只會為捍衛台灣而戰，也會阻止中國孤立台灣；因此，要有效捍衛台灣不受脅迫和孤立，就要有更多前沿基地而不是減少；這需要美國在台灣和台灣周圍設置更多據點，也需要更一致的行動來對抗中國論述。

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