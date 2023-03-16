中國非洲豬瘟再起！北方產區感染面積恐達50％

中國非洲豬瘟疫情再起。示意圖。（路透資料照）

2023/03/16 08:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國於2018年爆發非洲豬瘟疫情，當時導致數百萬頭豬死亡，擾亂全球市場。外媒報導，近期中國的非洲豬瘟感染病例激增，恐使生豬減產，推高價格。

路透報導，非洲豬瘟多年來一直困擾著中國，2018和2019年的第一波疫情導致數百萬頭豬死亡，雖然中國養豬場改善了衛生和養殖程序，但病毒仍不斷傳播，通常在冬季激增。

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報導引述養豬公司的經理和分析師說法，今年的感染數量在本季較晚的時候開始激增，大約在1月農曆新年假期前後，當時中國放寬了對新冠疫情的限制。華創證券分析師在報告中表示，豬瘟病毒檢測公司的數據顯示，春節假期後陽性檢測呈爆發式增長，單月數量已經達到2022年全年標準，「目前中國北部產區豬瘟感染面積可能達到50%」。

中國一家頂級生豬生產商一名高級經理同意這一估計，他表示，3月份確實看到了很多新感染病例。「我們覺得它還沒有結束，這就是問題所在。」華創分析師透露，雖然沒有2019年那麼嚴重，但可能會使產量減少10%以上。

報導也提到，中國農場通常不向政府報告疾病爆發，因此很難準確了解感染的程度。對此中國農業農村部沒有做出回應。

中國非洲豬瘟疫情再起。（彭博資料照）

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