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    建立「鋼鐵長城」全靠偷？ 美退役上校：必須斷絕中國竊資管道

    美國退役軍官認為，中國靠竊取美國軍事機密與技術來促使軍隊現代化，呼籲美國應阻斷中國竊資管道。圖為解放軍殲20戰機。（路透）

    美國退役軍官認為，中國靠竊取美國軍事機密與技術來促使軍隊現代化，呼籲美國應阻斷中國竊資管道。圖為解放軍殲20戰機。（路透）

    2023/03/15 12:14

    〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平13日指出，必須強化中國軍隊現代化腳步，使其成為「鋼鐵長城」，美國退役軍官認為，中國靠竊取美國軍事機密與技術來促使軍隊現代化，呼籲美國應對此加強反間諜作業，阻斷中國竊資管道。

    根據《美國之音》報導，前美國國防部政策次長安德森（James Anderson）日前接受《福斯新聞》專訪時也曾提到，中國多年來透過竊資取得許多技術，包括用間諜、美人計，用賄賂來收買美國承包商、大學教授、政府官員，以及透過網路活動偷取軍用武器的關鍵資料等。

    美國空軍退役上校湯普森（Terry Thompson）指出，中國缺乏實在的技術基礎，他們並不是在自身技術基礎上發展新武器，湯普森說：「若你回顧一下中國軍機的發展進程，他生產的飛機看起來就像我們的F-16、F-15和F-18，他們沒有技術基礎。」

    湯普森提到，中國主要的竊取目標主要是引擎與動力系統方面的技術，過去在美國登上月球、展開太空計畫時，中國根本無力競爭，直到近年來中國才取得技術方面的進步，但中國全靠偷竊來取得。

    湯普森指出，若美國與中國某天因台灣而正面交戰，中國從美國竊取的技術將給他們帶來巨大優勢。不過湯普森強調，即使中國成功竊取美國軍武機密，但解放軍仍缺乏美軍士兵的勇氣、決心、戰略戰術與作戰經驗，當美中戰機在太平洋上空進行空戰，美國還是擁有明顯優勢，因為美軍系統依舊更加優越。

    湯普森認為，美國必須在西太平洋加強兵力部署，切斷中國軍方竊取美國技術的管道，中國目前極力發展航艦打擊力量，中國試圖主導太平洋，發展航艦力量將會是中國在未來數十年的目標，「我們會看到越來越多的中國盜竊行為與間諜活動，關注美國如何製造航空母艦與航載機，中國目前還沒有達成目標，我們需要及時阻止他們」。

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