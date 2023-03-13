路透︰台灣軍購優先項目含海馬斯、刺針飛彈 應對中國封鎖攻擊

路透報導，台灣國防部給立法院的書面報告顯示，今年度國防支出將把採購焦點擺在應對中國可能「全面封鎖」台灣所需武器和裝備的準備，優先採購項目包括美製的刺針飛彈、「海馬斯」高機動性多管火箭系統。（路透）

2023/03/13 20:20

〔編譯楊芙宜／台北報導〕路透報導，台灣國防部給立法院的報告顯示，今年度國防預算支出將把焦點擺在應對中國可能對台「全面封鎖」所需武器和裝備的準備，包括添補F-16戰機零件和補充武器庫存；優先採購美國製造的主要武器，包括刺針防空飛彈及「海馬斯」M142高機動性多管火箭發射器。

報導引述台灣國防部準備尋求立法院批准的預算報告內容，指國防部去年就開始檢討戰略燃料儲備和維修能力，為預防台灣海峽遭到全面封鎖，今年的國防支出將包括補充砲彈和火箭彈庫存及F-16戰機零件，以提升持續戰力。

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台灣國防部表示，今年將在預算中優先購買美國製造的主要武器，包括刺針防空飛彈及「海馬斯」M142高機動性多管火箭發射器。台灣國防部部長邱國正本週三（15日）將赴立法院備詢。

台灣國防部針對中國威脅的最新評估顯示，中國軍隊一直進行多軍種聯合演習、關注控制戰略要地並拒止外國軍隊介入；中國已系統性提升其在台灣周邊「聯合戰備」警巡兵力及進行實戰化訓練，「近來，共軍的演習和訓練模式已從單一軍種調整為陸海空和火箭軍聯合作戰。共軍正轉向實戰模式，從訓練轉向備戰」。

中國去年8月在台灣周邊舉行大規模軍事演習，並發射飛彈越過台北上空、設立禁飛區和禁航區，模擬解放軍如何在戰爭中切斷台灣的對外聯繫。

台灣國防部統計，中國解放軍東部戰區去年出動超過1700架次飛機入侵台灣防空識別區，此數字是2021年的2倍多，對台灣國防構成重大威脅；中國還常態化於渤海、黃海及台灣海峽周邊開設禁航區。

此外，台灣國防部指出，北京還將繼續透過「灰色地帶」戰略來測試台灣的反應，包括向台灣附近地區派遣無人機、氣球和漁船。

中國國家主席習近平今天在全國人大閉幕演說強調，以共產黨領政、要貫徹「總體國家安全觀」、兼顧發展利益，就必須強化中國軍隊現代化，使其成為「鋼鐵長城」。

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