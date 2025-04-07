勞動部前北分署長謝宜容涉貪被起訴 明移審法院

勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容涉貪污起訴，全案預計明日移審法院。（資料照）

2025/04/07 09:43

〔記者王定傳／台北報導〕勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容涉職場霸凌，另被控圖利北分署對外視覺設計，以及自己辦公室整修工程的得標廠商習翌公司42萬餘元，還侵占12盒三節禮盒用來贈送親友；新北地檢署上週依可處無期徒刑或10年以上徒刑的貪污治罪條例侵占公有財物等罪嫌起訴謝宜容，並建請量處適當之刑，在押中的謝女預計明日移審法院。

檢方是以侵占公有財物、圖利及刑法洩密罪起訴謝女；其他被告部分，北分署劉姓女主任、簡姓男股長、郭姓女督導員3人涉洩密、圖利等罪嫌起訴；習翌公司負責人林峯白、林峯立兄弟涉圖利、政府採購法，加上借牌給習翌公司投標的徐姓廠商，全案共7人起訴。

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至於謝女被控罷凌過失致死部分，檢方則認為，被害者死亡或輕生與謝女的領導管理行為，並無法律上的因果關係，處分不起訴。

據了解，謝女對曾替台北市長蔣萬安設計春節門聯的林峯白作品充滿好感，遂於2023年間、新莊本部整修工程採購案公告前，指示部屬與習翌公司開會討論標案內容，甚至拆分工程以避免採購案超過150萬元須加入外部評選委員變數，另參考習翌公司提供的資料製作標案文件，替習翌公司量身訂作採購案，最後，不具投標資格的習翌公司還借牌投標獲利25萬餘元。

檢調還發現，謝女把去年所有對外活動、宣傳品的視覺設計採購案，交由習翌公司承作，同樣派人討論標案並參考習翌公司所提資料製作標案，此部份圖利17萬餘元；謝女另被控侵占「就業安定基金或就業保險基金」預算購入、價值2萬餘元的12盒禮盒。檢方斥責謝女所為讓投標廠商受到不公平對待，損及國家機關及公務員形象，考量她認罪、繳回犯罪所得，請量處適當之刑。

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