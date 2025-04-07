今起氣溫回升如夏！週三夜起連兩波短波報到恐迎大雨

今（7日）各地區平地的最低氣溫約在12至19度之間，週三（9日）前各地天氣穩定，白天溫暖略熱、早晚偏涼。（資料照）

2025/04/07 09:43

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（7日）晨馬祖出現濃霧，各地區平地的最低氣溫約在12至19度之間，週三（9日）前各地天氣穩定，白天溫暖略熱、早晚偏涼；預估週三晚間起第1波短波通過，北台灣轉不穩定，週六（12日）第2波短波南下，全台天氣變化劇烈，需留意雷擊、強風及瞬間強降雨等劇烈天氣的可能性。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今於「氣象應用推廣基金會」專欄指出，最新歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）模擬顯示，今（7日）華南雲系已明顯減弱，各地以晴時多雲為主，僅山區及東半部偶有局部短暫降雨機率；氣溫持續回升，北台灣白天舒適、早晚涼，中南部白天微熱。各地區氣溫預估為：北部12至28度、中部17至30度、南部19至31度、東部14至29度。

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明日（8日）至週三（9日）白天，各地天氣維持多雲時晴，氣溫進一步回升，白天普遍暖熱，僅山區及花東地區仍有零星降雨機率，整體天氣穩定。

週三晚間至週四（10日）將有第1波短波通過，預期中部以北及南部山區將轉為局部性降雨，氣溫略降；週五（11日）短波系統遠離，天氣回穩，氣溫再度回升。週六（12日）及下週日（13日）第2波短波南下，預估全台將再度受到影響，轉為不穩定天氣型態，下週日雨後轉多雲。下週一至週三（14至16日）隨短波遠離，各地天氣明顯好轉，氣溫大幅回升，白天「晴暖如夏」。

吳德榮提醒，兩波短波通過時皆可能伴隨對流性降水，屆時不排除出現雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣；目前模式對短波通過的時序與對流強度仍持續調整中，建議持續關注最新氣象資訊，以應對快速變化的天氣型態。

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