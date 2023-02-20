解放軍氣球要讓中南海難堪？ 美國防次長：習近平不信任軍隊

美國國防部政策次長卡爾表示，中國間諜氣球入侵美國領空之前，中國國家主席習近平可能對該間諜氣球飛越美國並不知情；該事件凸顯中國體制軍政鴻溝巨大，「習近平不信任他的軍隊」。（美聯社）

2023/02/20 18:23

〔編譯楊芙宜／台北報導〕美國國防部政策次長卡爾（Colin H. Kahl）17日向《紐約時報》表示，直到中國間諜氣球入侵美國領空的爭議爆發之前，中國國家主席習近平可能都對其間諜氣球飛越美國並不知情，凸顯了中國體制存在巨大的軍政鴻溝、文職和軍事高層之間分裂，「習近平不信任他的軍隊」。

卡爾表示，習近平可能知道中國高空偵察氣球的整體計畫，但對這起事件中的氣球並不知情，直到這顆氣球飄越美國，引發廣泛關注，「中國（解放軍）製造這些東西（高空偵察氣球），主要是為了支持他們在西太平洋的『一場潛在戰爭』」，並監視關島和夏威夷的美軍基地。

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卡爾指出，他懷疑習近平向中國軍方詢問了這件事，而中國解放軍開始「打退堂鼓，找藉口」；「中華人民共和國體制內存在巨大的軍政鴻溝」，習近平「不信任他的軍隊，他不信任」。

報導說，卡爾這一判斷，可能是美國拜登政府高層官員對中國官方作出最露骨的公開評論。因為，習近平一向把自己塑造為「不忘初心」的共產革命熱情繼承者，以及黨和軍隊「緊密聯繫的核心」。

至於美方是否從打撈到的中國偵察氣球得到什麼情報？卡爾表示，中國「並沒有從我們那裡獲得多少情報，我們卻從他們那裡了解到很多」。

卡爾雖拒絕在分析結果揭曉前提供任何細節，但他指中國這顆偵察氣球的有效載荷，能進行全動態和錄製高分辨率影片，且擁有可攔截電子傳輸的天線。

卡爾說，中國的高空偵察氣球，並非為監視美國大陸而設計。這表明氣球從加拿大飄入美國蒙大拿州後，中國軍方高官是在見機行事。

《華爾街日報》日前報導都指出，中國間諜氣球事件凸顯其野心勃勃的「軍民融合」計畫，揭示了中國企業家、大學和解放軍之間的相互支持，尤其在習近平主政期間，中國政府日益尋求打破民企和軍隊需求之間的壁壘，為更小及靈活的公司提供新的激勵措施，使其與政治優先事項保持一致，並利用政府為專注於國家安全優先事項的中企提供的大量撥款資助。

報導指出，近年來，中國國務院多次發布通知強調軍民融合，其中2020年的一份文件稱，習近平親自監督實施一項中共戰略，對中國科技企業進行系統性重組，以確保新的創新同時推動經濟和軍事發展，其目標部門包括量子和大數據運算、半導體、5G通訊和人工智慧方面的軍民兩用技術，以及核子和航太技術。

根據報導，中國的戰略擁有資金支持，包括軍民融合產業投資基金的支持。公開的公司記錄顯示，這些基金的資金已流入最近被美國商務部制裁的一些中國公司。

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