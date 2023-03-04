軍情動態》專家研判中國持續打氣球戰 未來恐在高空施放無人機群

中國多年來都在實驗以高空氣球施放無人機群的可能性，未來恐會成為武器競賽的新戰場。（路透）

2023/03/04 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕今年2月發生疑似中國間諜氣球的物體入侵美國、加拿大上空，旋即遭到擊落，引起國際社會極大關注，外國軍事專家指出，中國多年來都在實驗以高空氣球施放無人機群的可能性，未來恐會成為武器競賽的新戰場。

據《The War Zone》報導，中國過去有許多實驗個案，顯示出氣球和其他飛行器被用於發射各種物體，當中包括表面上被當成科學研究工作的一部分，亦即使用高空氣球部署無人機。

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2017年9月，中國內蒙古至少有2架可能是無動力滑翔設計的無人機，從平流層氣球發射出去，其中1架飛在大約2萬公尺的高度，另1架則為1萬公尺，其大小和蝙蝠相當，小到可以裝進鞋盒，重量和足球差不多，飛行時速為100公里。

這2架無人機上面攜帶地形測繪設備和電磁訊號檢測器，似乎以印刷電路板（PCB）為主體，之後便將資料傳回地面接收站。率領測試的研究員指出，這些無人機的傳感器可以用在軍事活動上，未來目標是一次發射數百架，就像是釋放蜂群一樣。

北京航空航天大學航空科學與工程學院教授，在當時指出相關技術存在困難，因為高空的環境接近真空，使得電子設備容易損壞，能否在軍事行動中發揮實際作用仍然是個無法解決的問題。

中國科學院在2020年的學術論文，則引用了內蒙古實驗的相關內容，並提出新的研究計畫，希望開發成本非常低的微型滑翔機，可以從高空氣球發射後滑翔到目標位置收集資料，目前尚不清楚中科院是否有進行測試。

當然，對於高空氣球或其他飛行器發射無人機的概念，不僅僅是中國感興趣，美國、德國和瑞士團隊早在2011年就進行過類似實驗，主要是為了天氣探測和科學方面的用途。

另一方面，美國海軍研究實驗室也有所謂的近距離隱蔽一次性無人機CICADA，主要由GPS導航且攜帶配有小型傳感器的PCB，在2010至2020年間做過多種測試，最近一次更是從高空氣球上施放的無人機Tempest上再度射出。

除了CICADA之外，美國國防部還有Perdix研發項目，使用小型螺旋槳提供無人機動力，近年來美軍的無人機蜂群項目，則是基於雷神公司的「郊狼（Coyote）」機群模式，尤其是美國陸軍一直專注在使用高空氣球深入敵方控制區的可能性。

無論是中國還是美國軍隊，載有無人機群的高空氣球在執行偵蒐任務具有顯著優勢，包括遠距離飛行、在指定地點成為穩定平台等等，從這些高度發射的無人機，就算是非常小型也能自主飛行很遠的距離，在遠離發射處後能夠減少高空氣球被發現的可能性，或者嘗試抵達敵方領土深處目標。

總的來說，用於情報、監視和偵察等任務的無人機群，將成為未來戰場的決定性因素，例如太平洋地區美國與中國之間的潛在衝突，而且在歷來台海危機的兵棋推演當中，屢屢顯出無人機群在特定狀況下改變戰場情況的重要性。

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