為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》專家研判中國持續打氣球戰 未來恐在高空施放無人機群

    中國多年來都在實驗以高空氣球施放無人機群的可能性，未來恐會成為武器競賽的新戰場。（路透）

    中國多年來都在實驗以高空氣球施放無人機群的可能性，未來恐會成為武器競賽的新戰場。（路透）

    2023/03/04 10:49

    〔即時新聞／綜合報導〕今年2月發生疑似中國間諜氣球的物體入侵美國、加拿大上空，旋即遭到擊落，引起國際社會極大關注，外國軍事專家指出，中國多年來都在實驗以高空氣球施放無人機群的可能性，未來恐會成為武器競賽的新戰場。

    《The War Zone》報導，中國過去有許多實驗個案，顯示出氣球和其他飛行器被用於發射各種物體，當中包括表面上被當成科學研究工作的一部分，亦即使用高空氣球部署無人機。

    2017年9月，中國內蒙古至少有2架可能是無動力滑翔設計的無人機，從平流層氣球發射出去，其中1架飛在大約2萬公尺的高度，另1架則為1萬公尺，其大小和蝙蝠相當，小到可以裝進鞋盒，重量和足球差不多，飛行時速為100公里。

    這2架無人機上面攜帶地形測繪設備和電磁訊號檢測器，似乎以印刷電路板（PCB）為主體，之後便將資料傳回地面接收站。率領測試的研究員指出，這些無人機的傳感器可以用在軍事活動上，未來目標是一次發射數百架，就像是釋放蜂群一樣。

    北京航空航天大學航空科學與工程學院教授，在當時指出相關技術存在困難，因為高空的環境接近真空，使得電子設備容易損壞，能否在軍事行動中發揮實際作用仍然是個無法解決的問題。

    中國科學院在2020年的學術論文，則引用了內蒙古實驗的相關內容，並提出新的研究計畫，希望開發成本非常低的微型滑翔機，可以從高空氣球發射後滑翔到目標位置收集資料，目前尚不清楚中科院是否有進行測試。

    當然，對於高空氣球或其他飛行器發射無人機的概念，不僅僅是中國感興趣，美國、德國和瑞士團隊早在2011年就進行過類似實驗，主要是為了天氣探測和科學方面的用途。

    另一方面，美國海軍研究實驗室也有所謂的近距離隱蔽一次性無人機CICADA，主要由GPS導航且攜帶配有小型傳感器的PCB，在2010至2020年間做過多種測試，最近一次更是從高空氣球上施放的無人機Tempest上再度射出。

    除了CICADA之外，美國國防部還有Perdix研發項目，使用小型螺旋槳提供無人機動力，近年來美軍的無人機蜂群項目，則是基於雷神公司的「郊狼（Coyote）」機群模式，尤其是美國陸軍一直專注在使用高空氣球深入敵方控制區的可能性。

    無論是中國還是美國軍隊，載有無人機群的高空氣球在執行偵蒐任務具有顯著優勢，包括遠距離飛行、在指定地點成為穩定平台等等，從這些高度發射的無人機，就算是非常小型也能自主飛行很遠的距離，在遠離發射處後能夠減少高空氣球被發現的可能性，或者嘗試抵達敵方領土深處目標。

    總的來說，用於情報、監視和偵察等任務的無人機群，將成為未來戰場的決定性因素，例如太平洋地區美國與中國之間的潛在衝突，而且在歷來台海危機的兵棋推演當中，屢屢顯出無人機群在特定狀況下改變戰場情況的重要性。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    紐時：氣球事件揭露中國野心勃勃的軍民融合計畫
    2023/02/17 21:28

    紐時：氣球事件揭露中國野心勃勃的軍民融合計畫
    日領空3度發現不明飛行物 防衛省「強烈懷疑」是中國偵查氣球
    2023/02/15 06:40

    日領空3度發現不明飛行物 防衛省「強烈懷疑」是中國偵查氣球

    本季依然美味的青森蘋果 真心誠意直送台灣
    美國F-22戰機擊落中國氣球 拜登：1日就已下令
    2023/02/05 07:56

    美國F-22戰機擊落中國氣球 拜登：1日就已下令
    只是民用？美專家曝：中國氣球印度、日本也曾現蹤
    2023/02/04 23:05

    只是民用？美專家曝：中國氣球印度、日本也曾現蹤
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播