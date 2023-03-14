習廢掉集體領導 中國改革時代告終

習近平在人大閉幕式的致詞，透過各媒體向全國播放。（路透）

2023/03/14 05:30

習︰將共軍建設成「鋼鐵長城」

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國第十四屆全國人民代表大會十三日閉幕，打破慣例以全票取得空前第三個國家主席任期的習近平致詞強調，「安全是發展的基礎」，要將人民解放軍建設成「鋼鐵長城」，並指推進強國建設，必須堅持中共及其黨中央集中統一領導。學者分析指出，習放棄集體領導制，形同中國「改革開放」時代的終結，日後恐怕無人有勇氣提出異議。

習近平在中國全國人大閉幕講話上，花很多篇幅談安全及國防，指要貫徹總體國家安全觀、健全國家安全體系、增強維護國家安全能力，提供公共安全治理，完善社會治理體系；並稱要推進國防和軍隊現代化，將解放軍建設成有效維護國家主權、安全、發展利益的「鋼鐵長城」；還指必須堅持中共領導和黨中央集中統一領導，加強黨建設。

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值得注意的是，習仍重申要在本世紀中葉把中國「全面建成社會主義現代化強國」。習近平在此次會議上啟動進一步強化黨（中共）領導政府所有面向的改變，以讓黨可更直接控制中國金融和科技部門。

國內經濟不振 想歸咎美國與西方

習自去年中共第二十次全國代表大會（廿大）到此次人大，攀上權力高峰。新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾表示，中國的黨政並行體系實際上已成「金字塔系統」，以前黨是一把手、政是二把手，而習現在位處最頂端，將成黨政人員的唯一領導；中國當前是「一人政治」，一切取決於習的性格和觀點，習將設法把經濟不振的問題歸咎美國與西方。

澳洲雪梨科技大學中國問題專家馮崇義不諱言，「這麼大一個國家全部把控在一人手裡，真是很大的悲哀。他可以做出很荒唐的決定，例如明天下令打台灣，下面就得去打」。不過，西澳大學國際關係系副教授陳杰認為，中國經濟狀況和世界制裁形勢，或許已讓習感受震撼、意識到必須開始「務實」。

「華爾街日報」指出，鄧小平確立集體領導制，以避免一人專政，並給予私人企業更大的發展空間，也將黨政事務區分開來，但這些框架全被習近平一一拆卸；習主政十年間，隨著中國經濟快速成長時期結束，他急於轉移焦點，藉由強化人民對中國遭到美國等外部威脅的感受，來鞏固中共本身統治正當性。

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