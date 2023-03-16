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    燃煤電廠含放射性銫137圓管遺失 泰國政府示警︰任意碰觸恐致命

    泰國曼谷以東巴真府的一間燃煤電廠，傳出發現一節長30公分、含有危險放射性物質銫-137的金屬圓管，在廠內離奇消失，令泰國政府緊急展開地毯式搜尋。（資料照，美聯社）

    泰國曼谷以東巴真府的一間燃煤電廠，傳出發現一節長30公分、含有危險放射性物質銫-137的金屬圓管，在廠內離奇消失，令泰國政府緊急展開地毯式搜尋。（資料照，美聯社）

    2023/03/16 16:50

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國一間位在曼谷以東巴真府的燃煤電廠，近日傳出發現一節長30公分、含有危險放射性物質的金屬圓管，竟在廠內離奇消失，令泰國政府緊急展開地毯式搜尋，並警示民眾圓管上的放射性物質為銫-137，任意碰觸恐會有致命風險。

    綜合外媒報導，這間燃煤電廠工作人員於本月10日的例行檢查中，發現這節長30公分、寬13公分的金屬圓管離奇消失，而這根圓管原被用於測量灰燼，且由於因為是塔槽的一部分，因此含有銫-137（Caesium-137）；科學家指稱這種物質具有很強的放射性，可能有致命性。

    泰國核研究主要機構「原子能和平辦公室」（Office of Atoms for Peace，OAP）表示，已經部署搜索小組和無人機來尋找這節失蹤的圓管，並積極在該地區的廢物回收站和二手商店進行尋找。另據泰國警方表示，由於廠內監視器有死角，因此無法判斷圓管是被誰偷走，此外經他們調查後發現，圓管早在2月時就失蹤了，電廠卻拖到上周五才通報。

    另據報導指出，在2個月前的澳洲也發生過類似的遺失事件，當時遺失的物品，為一顆長8公釐、寬6公釐，外觀為金屬圓柱型的放射性膠囊。然而兩起事件的差別是，澳洲的微小放射性膠囊是在偏遠荒野弄丟，但泰國這節圓管消失之地卻是世上人口稠密之一的地區，因此讓相關單位非常著急。

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