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    大海撈針！ 澳洲遺失「指甲大」放射性膠囊被尋獲安置

    輻射物質膠囊經過一週搜索後終於被尋獲。圖為早前事故小組成員正在協調搜索事宜。（路透）

    輻射物質膠囊經過一週搜索後終於被尋獲。圖為早前事故小組成員正在協調搜索事宜。（路透）

    2023/02/01 16:38

    〔即時新聞／綜合報導〕礦業巨擘「力拓集團」（Rio Tinto）承包商在澳洲西部的運輸途中，遺失了輻射物質膠囊，經過長達半個月搜索後終於被尋獲安置。

    據《路透》報導，澳洲緊急服務部部長道森（Stephen Dawson）在記者會上表示，當局在長達1400公里的高速公路上，進行了逾一週的搜索後，今（1日）在空曠地區發現了丟失的放射性同位素「銫-137」（Caesium-137）膠囊。

    由於輻射物質膠囊直徑僅約6公釐，長度約8公釐，比人的指甲還小，道森說：「當你看過搜索範圍，就會理解尋找膠囊是多麼巨大的挑戰，搜索小組簡直是在大海撈針」。道森透露軍方正在檢查膠囊，預計於週四（2日）帶到伯斯（Perth）的安全設施中存放。

    同位素「銫-137」膠囊是測量鐵礦石密度儀器的零件之一，澳洲政府早前表示，「銫-137」輻射劑量極具危險性，相當於一個小時照10次X光。上個月膠囊丟失後，西澳州的緊急部門、國防部、輻射專家和官員皆傾巢而出，全力在高速公路周遭搜索。

    道森最後向記者表示，膠囊顯然是從載運的卡車上掉落，並遺落在路邊。他並補充，該地區應不太可能有污染情形發生，籲請民眾放心。

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