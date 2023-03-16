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    利比亞約2.5噸天然鈾失蹤 國際原子能總署：有核安風險

    國際原子能總署負責人格羅西週三表示，利比亞約2.5噸的天然鈾失蹤。（路透）

    國際原子能總署負責人格羅西週三表示，利比亞約2.5噸的天然鈾失蹤。（路透）

    2023/03/16 16:05

    〔即時新聞／綜合報導〕聯合國視察員週二（14日）發現約2.5噸的「天然鈾」憑空消失，自利比亞某地區失蹤。天然鈾可作為核反應爐的燃料，並在同位素分離處理後生成濃縮鈾。

    根據《路透》報導，國際原子能總署（International Atomic Energy Agency）領導人格羅西（Rafael Grossi）週三（15日）發出機密聲明，通知各國政府利比亞的天然鈾失蹤情形。

    該稽查行動原定於去年執行，但聲明表示基於「該地區的安全局勢而不得不推遲」，國際原子能總署最終在本週二抵達利比亞。

    聲明指出，視察員發現「早前利比亞政府聲稱、10個裝有2.5噸天然鈾的容器，已自儲存地點消失，其形式為鈾精礦（UOC）」。聲明沒有透露事件的具體位置。

    聲明最末補充，國際原子能總署將展開調查，「無法掌握天然鈾的確切位置，可能造成放射性風險及核安全問題」，事發地點將進行「複雜的後續處理機制」。

    2003年，時任利比亞領導人格達費（Muammar Gaddafi）放棄了該國的核武開發計劃；2011年由北約支持的革命爆發，格達費遭推翻，但利比亞隨即陷入動盪；2021年，利比亞臨時政府上台，但原定當年12月舉行的選舉延宕至今，其合法性備受爭議。

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