車諾比核災36週年 IAEA譴責俄軍佔領 示警「輻射值異常」

國際原能總署（IAEA）署長格羅西（Rafael Mariano Grossi，圖中央男）26日率隊抵達車諾比支援，警告表示現場的輻射值「異常」，並譴責俄軍佔領該電廠數週的行為「非常、非常危險」。（圖取自IAEA官方推特）

2022/04/26 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭逾2個月、車諾比核災36週年，國際原能總署（IAEA）署長格羅西（Rafael Mariano Grossi）26日率隊抵達車諾比核電廠，警告現場的輻射值「異常」，並譴責俄軍佔領該電廠數週的行為「非常、非常危險」（very, very dangerous）。

綜合外媒報導，俄軍撤出烏克蘭車諾比核電廠將近一個月，且恰逢車諾比核災36週年，國際原能署署長格羅西今（26）日帶隊抵達車諾比，提供設備和檢測輻射值、修復監控系統等支援。

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對此，格羅西表示，車諾比核電廠的輻射值較以往「異常」，且俄軍佔領車諾比長達數週的行徑「非常、非常危險」。

據悉，1986年4月26日蘇聯政府治下的烏克蘭車諾比核電廠，因人為操作及設計缺陷等綜合因素，釀下全球史上最嚴重核災「車諾比核事故」。

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