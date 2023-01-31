輻射物質膠囊 澳洲運途鬧失蹤

礦業巨擘力拓公司的承包商在運輸途中，遺失一個裝有「銫-137」的放射性小型「膠囊」。圖為事故管理團隊研究搜索路線。（路透）

2023/01/31 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國和澳洲合資礦業巨擘「力拓集團」（Rio Tinto）的承包商，在澳洲西部運輸途中，遺失一個裝有放射性同位素「銫-137」（Caesium-137）的小型容器。西澳洲政府廿七日向部分地區發布輻射警報，力拓鐵礦石部門負責人卅日就此事公開道歉。專家則警告，民眾若有看到千萬別去摸，並坦承要找到這顆「膠囊」有如大海撈針。

銫-137 專家籲「看到別摸」

相關當局表示，這個銀色圓柱型容器據信是在運送途中丟失，載運的卡車十二日從澳洲偏遠金伯利地區（Kimberley）的北部小鎮紐曼（Newman）礦場啟程，十六日運抵伯斯（Perth）東北郊區馬拉加（Malaga）一個儲存設施，其間一千四百公里的距離，比巴黎到馬德里還遠。然而，工作人員廿五日打開貨櫃檢查時，才發現該容器不見蹤影。

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這個堅固的「膠囊」，直徑僅約六公釐，長度約八公釐，比人的指甲還小，是測量鐵礦石密度儀器的零件之一。當局警告，其「銫-137」輻射劑量具危險性，相當於一個小時照十次Ｘ光，建議民眾與之保持至少五公尺距離。西澳衛生首長羅伯森（Andrew Robertson）廿七日首度向民眾示警，該「膠囊」若距離夠近、時間夠久，恐將引發所謂的「急性放射線症候群」（acute radiation sickness）；儘管無法武器化，但仍敦促民眾提防。

力拓鐵礦砂事業群負責人卓特（Simon Trott）說：「我們非常認真看待這次事故。我們承認這顯然非常令人擔憂，並對在西澳社區引發的不安致上歉意。」該公司正調查容器如何遺失，據信是在運送途中因車輛震動，導致容器鬆脫跌出路面。

銫-137的半衰期長達卅年，至少要兩百年時間，危害程度才能降低百分之一。烏克蘭境內的車諾比核電廠一九八六年發生災變，周邊大片土地至今仍受到銫-137污染。

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