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    烏兵高喊「榮耀歸烏克蘭」遭槍殺 抗俄烈士是摩爾多瓦公民

    馬齊耶夫斯基生前的留影。（取自Telegram）

    馬齊耶夫斯基生前的留影。（取自Telegram）

    2023/03/13 19:38

    〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基12日向一名士兵追授「烏克蘭英雄」榮譽，這名士兵在社群媒體上流傳的影片中高喊「榮耀歸烏克蘭」，隨後遭槍殺。最新消息證實，這名士兵最終確認是摩爾多瓦公民，但同時擁有烏克蘭國籍。

    一段從俄軍傳出的12秒短影片，顯示一名手無寸鐵的烏克蘭戰俘被俄羅斯人逼著要說違心之論，但他平靜地吸了一口煙，看著折磨他的人的臉，並高喊「榮耀歸烏克蘭」（Slava Ukraini） ，下一秒他被亂槍打死。

    寧死不屈的烏克蘭烈士，身分一度鬧雙胞。烏克蘭軍方最初的判斷認為，這名士兵是第30獨立機械化旅的薩杜拉（Tymofiy Shadura）。據該旅的說法，薩杜拉是2月3日在巴赫姆特（Bakhmut）附近失踪，那裡激烈的壕溝戰已經持續了7個月，數千人喪生。

    但《路透》指出，烏克蘭安全局（SBU）12日在其Telegram頻道證實，影片中這名烏克蘭戰俘的身分是切爾尼戈夫州（Chernihiv）第119國土防禦旅第163營的狙擊手馬齊耶夫斯基（Oleksandr Matsiievskyi）。

    《烏克蘭真理報》13日引述官方消息報導，遭俄軍射殺的馬齊耶夫斯基出生於摩爾多瓦，2008年28歲時，與妻子移居烏克蘭，並產下1子，馬齊耶夫斯基取得烏克蘭公民身份，但未放棄摩爾多瓦國籍。

    摩爾多瓦外交部13日發表聲明說，「在烏克蘭方面確認被俄軍處決的士兵是馬齊耶夫斯基後，我們強烈譴責殺害摩爾多瓦公民的行為，這可被定性為戰爭罪和嚴重違反國際人道主義法。我們的向馬齊耶夫斯基的家人和朋友表示最深切的哀悼，並向烏克蘭人民表示聲援。」

    遭俄軍殘忍處決的馬齊耶夫斯基，擁有摩爾多瓦與烏克蘭雙重國籍。（取自Telegram）

    遭俄軍殘忍處決的馬齊耶夫斯基，擁有摩爾多瓦與烏克蘭雙重國籍。（取自Telegram）

    馬齊耶夫斯基的肖像，成為抗俄新象徵。（翻攝自推特；本報合成）

    馬齊耶夫斯基的肖像，成為抗俄新象徵。（翻攝自推特；本報合成）

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