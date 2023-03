影片曝光！ 俄瓦格納傭兵突進烏軍防線 最終遭俘虜與擊殺

2023/03/13 16:25

〔即時新聞/綜合報導〕俄烏雙方目前在烏克蘭東部巴赫姆特(Bakhmut)區域激戰,推特流出一段影片,烏克蘭無人機發現2名俄羅斯瓦格納傭兵想突入烏克蘭防線,最終被烏軍火力壓制,1人當場死亡、另1名被俘虜。

推特帳號「@Seveerity」在推特PO出一段影片,影片中可以看到一開始有2名俄軍正在徒步行走,走到一半有1名俄軍對著無人機開火,接著繼續走一小段路後,烏軍開始朝2名俄軍開火,接著2名俄軍被打得毫無還手之力,1名俄軍中彈後在地上掙扎了一下就沒有動靜,接著另名俄軍倒地投降。

俄烏兩軍已在巴赫姆特激戰7個月,該區域激戰程度被瓦格納領導人普里格津(Yevgeny Prigozhin)形容為「絞肉機」,每天都有俄羅斯人在此犧牲性命,一群俄羅斯婦女在俄羅斯獨立Telegram頻道SOTA分享的影片中呼籲俄國總統普廷,停止將她們的丈夫和兒子「送往屠宰場」。

Guys from the K-2 unit of the 54th OMBr capture two Waginers with help from a drone.



(long one) pic.twitter.com/TTtDFSDarg