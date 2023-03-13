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    影片曝光！ 俄瓦格納傭兵突進烏軍防線 最終遭俘虜與擊殺

    2名俄軍嘗試突破烏軍防線，最終被烏軍俘虜與擊殺。（圖擷自推特）

    2名俄軍嘗試突破烏軍防線，最終被烏軍俘虜與擊殺。（圖擷自推特）

    2023/03/13 16:25

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏雙方目前在烏克蘭東部巴赫姆特（Bakhmut）區域激戰，推特流出一段影片，烏克蘭無人機發現2名俄羅斯瓦格納傭兵想突入烏克蘭防線，最終被烏軍火力壓制，1人當場死亡、另1名被俘虜。

    推特帳號「@Seveerity」在推特PO出一段影片，影片中可以看到一開始有2名俄軍正在徒步行走，走到一半有1名俄軍對著無人機開火，接著繼續走一小段路後，烏軍開始朝2名俄軍開火，接著2名俄軍被打得毫無還手之力，1名俄軍中彈後在地上掙扎了一下就沒有動靜，接著另名俄軍倒地投降。

    俄烏兩軍已在巴赫姆特激戰7個月，該區域激戰程度被瓦格納領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin）形容為「絞肉機」，每天都有俄羅斯人在此犧牲性命，一群俄羅斯婦女在俄羅斯獨立Telegram頻道SOTA分享的影片中呼籲俄國總統普廷，停止將她們的丈夫和兒子「送往屠宰場」。

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