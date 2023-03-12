囂張！ 俄羅斯傭兵頭子狂言：2024競選烏克蘭總統
2023/03/12 14:34
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，俄羅斯傭兵組織「瓦格納」（Wagner）創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）近期常出入烏克蘭東部戰線與發表言論，近日他在鏡頭前狂言說2024年要競選烏克蘭總統。
烏克蘭內務部長顧問安東（Anton Gerashchenko）在推特PO出一段影片，影片中普里格津全副武裝站在鏡頭前，他表示要競選2024年烏克蘭總統，並宣稱如果贏得選舉，很多事情都會改善。
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安東在推文中表示「普里格津說他想在2024年競選烏克蘭總統，此聲明旨在轉移人們對他在俄羅斯的政治野心注意力，他夢想在那裡上台，並可能成為普廷的繼任者。」
Prigozhin said he wants to run for president of Ukraine in 2024— Anton Gerashchenko （@Gerashchenko_en） March 11, 2023
This statement is intended to divert attention from his political ambitions in Russia, where he dreams of coming to power and possibly being Putin's successors pic.twitter.com/sSGEXUUcDO