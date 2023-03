囂張！ 俄羅斯傭兵頭子狂言：2024競選烏克蘭總統

2023/03/12 14:34

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,俄羅斯傭兵組織「瓦格納」(Wagner)創辦人普里格津(Yevgeny Prigozhin)近期常出入烏克蘭東部戰線與發表言論,近日他在鏡頭前狂言說2024年要競選烏克蘭總統。

烏克蘭內務部長顧問安東(Anton Gerashchenko)在推特PO出一段影片,影片中普里格津全副武裝站在鏡頭前,他表示要競選2024年烏克蘭總統,並宣稱如果贏得選舉,很多事情都會改善。

安東在推文中表示「普里格津說他想在2024年競選烏克蘭總統,此聲明旨在轉移人們對他在俄羅斯的政治野心注意力,他夢想在那裡上台,並可能成為普廷的繼任者。」

Prigozhin said he wants to run for president of Ukraine in 2024



This statement is intended to divert attention from his political ambitions in Russia, where he dreams of coming to power and possibly being Putin's successors pic.twitter.com/sSGEXUUcDO