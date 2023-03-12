俄羅斯繳獲美援烏武器 傳被運往伊朗仿製「山寨版」

美國知情人士指出，俄羅斯將擄獲的西方軍援物器轉交給伊朗，以利伊朗繼續支持俄羅斯，同時伊朗也可能針對這謝武器進行仿製。圖為烏軍士兵組裝標槍飛彈射控系統與發射筒。（路透）

2023/03/12 08:01

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續進行中，俄羅斯持續與伊朗合作，使用伊朗製自殺無人機攻擊烏克蘭。美國知情人士指出，在戰爭進行一年多以來，俄羅斯一直持續在戰場上繳獲西方各國提供給烏克蘭的武器裝備，並將他們送往伊朗。知情人士認為，伊朗試圖對這些武器系統進行仿製。

根據美國《CNN》報導，美國、北約及西方官員已看到俄軍在過去一年內擄獲烏軍收到小型軍援裝備的案例，包括標槍反戰車飛彈與刺針防空飛彈，皆屬於單兵可攜行的飛彈系統。知情人士透露，烏軍士兵有時迫於情勢將這類武器留在戰場上，就被俄軍繳獲，隨後送到伊朗進行拆卸與分析。

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知情人士透露，俄羅斯持續向伊朗提供西方國家武器，是為了取得伊朗的支持，協助俄羅斯繼續發動戰爭，同時伊朗軍方也可以藉由俄羅斯提供的西方武器進行仿製。

報導指出，目前仍不清楚伊朗是否已針對在烏克蘭被繳獲的美製武器進行仿製，但放眼過往案例，伊朗非常擅長仿製美製武器設備。伊朗的「颱風」反戰車飛彈（Toophan）即為仿製美國「拖式」反戰車飛彈而來；伊朗在2011年也曾截獲美製RQ-170「哨兵」無人偵察機，隨後仿造出「山寨機」。

新美國安全中心（Center for a New American Security）智庫中東項目主任洛德（Jonathan Lord）指出，伊朗過去曾展示對美國武器進行「逆向工程」的能力，他們對拖式飛彈進行逆向工程，創造一個近乎完美的複製品，也就是「颱風」飛彈，此武器目前已擴散至真主黨與葉門叛亂組織「青年運動」（Huthi）。洛德表示，若伊朗針對「標槍」與「刺針」進行仿製，可能將影響到中東地區的航空安全；落入伊朗代理人手中，也會對以色列的軍事力量構成威脅。

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