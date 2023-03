影片曝光！ 海妖部隊摧毀俄軍光電監視塔

2023/03/12 13:52

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭,烏克蘭武裝部隊持續精準打擊俄軍目標,推特流出一段影片,烏克蘭總參軍情總局「海妖」(Kraken)特戰部隊,以飛彈成功摧毀俄軍俄國布良斯克(Bryansk)和庫斯克(Kursk)地區的自動光電監視塔。

推特帳號「@DenesTorteli」在推特PO出一段影片,影片中有座自動光電監視塔矗立在某處,接著烏軍分別前往目標地點,在遠處以飛彈成功摧毀俄軍監視塔,「@DenesTorteli」在推文中表示「海妖特戰部隊的反裝甲大隊摧毀了布良斯克與庫斯克兩個地區的自動光電監視塔。」

The anti-tank group of the "KRAKEN" special forces destroyed two automatic "Murom" surveillance towers in Bryansk and Kursk regions. #UkraineWillWin https://t.co/2dPFnbarZv pic.twitter.com/WB0n0fYxKW