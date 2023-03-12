怒！ 俄軍飛彈擊中烏西住宅區 4人死亡

俄軍飛彈命中烏西利維夫州的佐洛奇夫區，造成4名平民死亡。（圖擷自推特）

2023/03/12 15:36

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭戰爭已經屆滿1年，戰爭期間俄軍對烏克蘭境內狂轟濫炸，造成許多無辜的烏克蘭民眾死傷，推特流出一段烏西利維夫（Lviv）州的佐洛奇夫（Zolochiv）區民宅被炸後的景象。

推特帳號「@GloOouD」在推特PO出一段影片，影片中烏克蘭利維夫的佐洛奇夫的住宅區，一處房子被炸得瓦礫四散，現場有許多醫護與搜救人員，「@GloOouD」在推文中表示「在利維夫州佐洛奇夫區，一枚俄羅斯火箭彈落入居民區，造成了2男2女，共計4人死亡，瓦礫正在拆除中，下面可能還有人。」

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俄軍近期接連對烏克蘭空襲，烏克蘭總統顧問羅德尼延斯基（Alexander Rodnyansky）受訪時坦言，烏軍在應對「匕首」高超音速飛彈時「應對得不夠好」，稱俄羅斯意圖使烏克蘭人與在烏克蘭外的難民感到恐懼。

In the Zolochiv district of the Lviv region, a Russian rocket fell in a residential area



As a result, there was a fire. Four people died - two men and two women. The rubble is being dismantled, there may still be people under it.#RussiaisATerroistState pic.twitter.com/hlIbgLhbRo — Cloooud |???????? （@GloOouD） March 9, 2023

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