怒！ 俄軍飛彈擊中烏西住宅區 4人死亡

2023/03/12 15:36

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭戰爭已經屆滿1年,戰爭期間俄軍對烏克蘭境內狂轟濫炸,造成許多無辜的烏克蘭民眾死傷,推特流出一段烏西利維夫(Lviv)州的佐洛奇夫(Zolochiv)區民宅被炸後的景象。

推特帳號「@GloOouD」在推特PO出一段影片,影片中烏克蘭利維夫的佐洛奇夫的住宅區,一處房子被炸得瓦礫四散,現場有許多醫護與搜救人員,「@GloOouD」在推文中表示「在利維夫州佐洛奇夫區,一枚俄羅斯火箭彈落入居民區,造成了2男2女,共計4人死亡,瓦礫正在拆除中,下面可能還有人。」

俄軍近期接連對烏克蘭空襲,烏克蘭總統顧問羅德尼延斯基(Alexander Rodnyansky)受訪時坦言,烏軍在應對「匕首」高超音速飛彈時「應對得不夠好」,稱俄羅斯意圖使烏克蘭人與在烏克蘭外的難民感到恐懼。

In the Zolochiv district of the Lviv region, a Russian rocket fell in a residential area



As a result, there was a fire. Four people died - two men and two women. The rubble is being dismantled, there may still be people under it.#RussiaisATerroistState pic.twitter.com/hlIbgLhbRo