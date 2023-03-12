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    影片曝光！ 烏自殺無人機 成功摧毀俄軍防空飛彈系統

    烏軍自殺無人機命中俄軍防空飛彈系統。（圖擷自推特）

    烏軍自殺無人機命中俄軍防空飛彈系統。（圖擷自推特）

    2023/03/12 16:27

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭持續中，烏克蘭無人機在戰爭期間大顯神威，烏克蘭國安局釋出一段影片，影片中烏軍自殺無人機命中俄軍TOR-M2和S-300VM防空飛彈系統，成功摧毀目標。

    推特帳號「@bayraktar_1love」在推特PO出一段影片，影片中烏克蘭無人機觀察遠方目標，接著鏡頭切換到烏軍自殺無人機視角，可以看到它們朝著俄軍目標俯衝，最後成功將目標摧毀。

    「@bayraktar_1love」在推文中表示，「烏克蘭安全局使用自殺無人機攻擊俄羅斯TOR-M2和S-300VM防空飛彈系統。」

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