影片曝光！ 烏自殺無人機 成功摧毀俄軍防空飛彈系統
2023/03/12 16:27
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭持續中，烏克蘭無人機在戰爭期間大顯神威，烏克蘭國安局釋出一段影片，影片中烏軍自殺無人機命中俄軍TOR-M2和S-300VM防空飛彈系統，成功摧毀目標。
推特帳號「@bayraktar_1love」在推特PO出一段影片，影片中烏克蘭無人機觀察遠方目標，接著鏡頭切換到烏軍自殺無人機視角，可以看到它們朝著俄軍目標俯衝，最後成功將目標摧毀。
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「@bayraktar_1love」在推文中表示，「烏克蘭安全局使用自殺無人機攻擊俄羅斯TOR-M2和S-300VM防空飛彈系統。」
The Security Service of Ukraine used kamikaze drones to attack Russian air defense systems "TOR M2" and "S-300VM"https://t.co/G7kkGNB7hc pic.twitter.com/HzBsnSjMv0— Special Kherson Cat ???????????? （@bayraktar_1love） March 9, 2023