影片曝光！ 烏自殺無人機 成功摧毀俄軍防空飛彈系統

2023/03/12 16:27

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭持續中,烏克蘭無人機在戰爭期間大顯神威,烏克蘭國安局釋出一段影片,影片中烏軍自殺無人機命中俄軍TOR-M2和S-300VM防空飛彈系統,成功摧毀目標。

推特帳號「@bayraktar_1love」在推特PO出一段影片,影片中烏克蘭無人機觀察遠方目標,接著鏡頭切換到烏軍自殺無人機視角,可以看到它們朝著俄軍目標俯衝,最後成功將目標摧毀。

請繼續往下閱讀...

「@bayraktar_1love」在推文中表示,「烏克蘭安全局使用自殺無人機攻擊俄羅斯TOR-M2和S-300VM防空飛彈系統。」

The Security Service of Ukraine used kamikaze drones to attack Russian air defense systems "TOR M2" and "S-300VM"https://t.co/G7kkGNB7hc pic.twitter.com/HzBsnSjMv0