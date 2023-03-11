俄軍文件曝：若出現軍紀問題 要自稱瓦格納成員

瓦格納創辦人普里格津 （Yevgeny Prigozhin，左）與俄正規軍之間因補給問題產生矛盾越來越大。（美聯社）

2023/03/11 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕隨著烏俄戰爭持續進行，俄傭兵組織「瓦格納」（Wagner）與俄正規軍之間因補給問題產生矛盾越來越大，俄國防部甚至下令，若出現軍紀問題，要謊稱自己是「瓦格納」成員。

英國風險分析師科卡洛夫（Alex Kokcharov）在推特PO出一份烏克蘭士兵所擄獲的俄軍文件，俄國防部要求士兵，在「解放區」內若發生事故，比如說交通意外、受酒精或藥物影響而惹事、平民受傷或死亡等，請表明自己是「瓦格納」成員。

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同時俄國防部也呼籲士兵與「解放區」平民打交道要謹慎，不主動接觸，不接受他們的任何食物和物品，要將烏克蘭軍隊稱為納粹、民族主義者、激進分子、侵略者，同時強調俄領導人言論絕對正確。

This memo was reportedly found with the documents of a Russian servicemen KIA in Ukraine.



Some points are fairly standard, but some are curious. Short thread:



1/x pic.twitter.com/h39fFM2lOa — Alex Kokcharov （@AlexKokcharov） March 10, 2023

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