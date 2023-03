俄軍文件曝：若出現軍紀問題 要自稱瓦格納成員

2023/03/11 17:01

〔即時新聞/綜合報導〕隨著烏俄戰爭持續進行,俄傭兵組織「瓦格納」(Wagner)與俄正規軍之間因補給問題產生矛盾越來越大,俄國防部甚至下令,若出現軍紀問題,要謊稱自己是「瓦格納」成員。

英國風險分析師科卡洛夫(Alex Kokcharov)在推特PO出一份烏克蘭士兵所擄獲的俄軍文件,俄國防部要求士兵,在「解放區」內若發生事故,比如說交通意外、受酒精或藥物影響而惹事、平民受傷或死亡等,請表明自己是「瓦格納」成員。

同時俄國防部也呼籲士兵與「解放區」平民打交道要謹慎,不主動接觸,不接受他們的任何食物和物品,要將烏克蘭軍隊稱為納粹、民族主義者、激進分子、侵略者,同時強調俄領導人言論絕對正確。

