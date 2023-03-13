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    俄羅斯媽媽站出來！要求停止將男人送往「屠宰場」

    俄羅斯陸軍士兵今年1月在烏克蘭東部頓內茨克地區進行操練。（美聯社檔案照）

    俄羅斯陸軍士兵今年1月在烏克蘭東部頓內茨克地區進行操練。（美聯社檔案照）

    2023/03/13 05:52

    〔國際新聞中心／綜合報導〕一群俄羅斯人妻和母親呼籲俄國總統普廷，停止將她們的丈夫和兒子「送往屠宰場」（to the slaughter），強迫他們在沒有足夠的訓練或物資的情況下，在烏克蘭白白犧牲。

    美國有線電視新聞網（CNN）12日報導，這些婦女在俄羅斯獨立Telegram頻道SOTA分享的一段影片中說道，他們的親人自從去年9月被動員以來，只接受過4天訓練，就在3月初「被迫加入突擊隊」（forced to join assault groups）。

    影片顯示，這些婦女舉著一幅俄語標語，上面寫著「580 獨立榴彈砲兵師」（580 Separate Howitzer Artillery Division），日期為2023年3月11日。

    「我老公...在與敵人交戰的前線」，一名婦女在錄音旁白中說道。「我們被動員的『子弟』像羔羊一樣被送到屠宰場，襲擊要塞地區—一次5人，對抗100名全副武裝的敵人」。

    「他們準備為祖國效命，但希望是按照他們受訓的專業，而不是充當敢死隊（stormtroopers）。我們要求你們把我們的家人從前線撤回來，並為砲兵提供大砲和彈藥。」

    CNN無法獨立查證影片中這群婦女的說法。

    俄羅斯動員數十萬人前往烏克蘭作戰，引發國內的質疑和抗議，並促使許多俄國人，尤其是年輕人逃離家園。

    此前，「我們逃離俄羅斯是因為我們想活下去」，一名不願透露姓名以保護留下的親人的男子告訴CNN。「我們擔心我們可能被派往烏克蘭。」

    被徵召的俄羅斯男子的家屬批評這次動員，指控俄軍部隊問題叢生，包括紀律問題、缺乏中級軍官領導、訓練付之闕如，以及制服不足、伙食惡劣和缺乏醫療用品等後勤困難的困擾。

    去年10月，俄羅斯宣布已完成徵召後備役軍人投入烏克蘭戰場的工作，在一個月內徵召數十萬人，其中8萬2000人已派赴戰場。這是俄國自第二次世界大戰以來首度動員，已導致數以萬計的男性逃離俄國，並引發持續的反戰抗議活動。

    影片連結

    一群俄羅斯人妻和母親呼籲俄國總統普廷，停止將他們的丈夫和兒子「送往屠宰場」，強迫他們在沒有足夠的訓練或物資的情況下，在烏克蘭白白犧牲。（擷取自Telegram）

    一群俄羅斯人妻和母親呼籲俄國總統普廷，停止將他們的丈夫和兒子「送往屠宰場」，強迫他們在沒有足夠的訓練或物資的情況下，在烏克蘭白白犧牲。（擷取自Telegram）

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