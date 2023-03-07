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    榮耀歸烏克蘭！遭俄軍爆頭處決烏兵身分確認 成抗俄新象徵

    烏克蘭軍人薩杜拉的肖像，成為抗俄新象徵。（翻攝自推特；本報合成）

    烏克蘭軍人薩杜拉的肖像，成為抗俄新象徵。（翻攝自推特；本報合成）

    2023/03/07 21:16

    〔編譯陳成良／綜合報導〕近日，社群平台「推特」流傳一段影片，片中一名被俘虜、且手無寸鐵的烏克蘭軍人在高呼「榮耀歸於烏克蘭」（Glory to Ukraine）後，遭到俄羅斯士兵殘忍地開槍爆頭處決。烏國軍方7日已查明該名士兵身分，而烏克蘭各界為紀念這位殉國烈士，在網路上發起大規模快閃活動，其肖像已成為舉國團結抗俄的新象徵！

    據《烏克蘭真理報》報導，遭俄軍毒手的烏克蘭軍人，是1982年出生的薩杜拉（Tymofiy Shadura），現年41歲，來自烏克蘭西北部的日托米爾州（Zhytomirs'ka oblast）他去年12月22日被徵召入伍，隸屬烏克蘭陸軍第30獨立機械化旅，2月3日在巴赫姆特（Bakhmut）地區與俄軍交戰後，宣告失蹤。

    報導稱，據薩杜拉本人提供的資料，他被徵召入伍前已有作戰經驗，此前他曾在第92旅服役（但未註明時間）。

    薩杜拉之死，烏克蘭舉國悲憤，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）7日呼籲國際刑事法院對此事展開調查，而烏克蘭各界也在全球網路發起快閃行動，而薩杜拉壯烈成仁的形象，也成為不少藝術家與網友創作的素材，更成為烏克蘭舉國團結抗俄的新象徵。

    烏克蘭軍人薩杜拉（Tymofiy Shadura）被俘後，慘遭爆頭處決。（翻攝自推特）

    烏克蘭軍人薩杜拉（Tymofiy Shadura）被俘後，慘遭爆頭處決。（翻攝自推特）

    烏克蘭軍人薩杜拉的肖像，成為抗俄新象徵。（翻攝自推特）

    烏克蘭軍人薩杜拉的肖像，成為抗俄新象徵。（翻攝自推特）

    烏克蘭軍人薩杜拉壯烈成仁的形象，成為藝術家與網友創作素材。（翻攝自推特）

    烏克蘭軍人薩杜拉壯烈成仁的形象，成為藝術家與網友創作素材。（翻攝自推特）

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