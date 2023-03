美NGO報告揭中共跨族群通婚手段 恐加速維吾爾滅絕

美國非營利組織維吾爾人權項目最新發表的研究報告顯示,中國政府極有可能系統性地對維吾爾女性實施強迫的跨族群通婚。(維吾爾人權項目提供)

2023/03/08 21:44

〔記者王千豪/台北報導〕今天適逢國際婦女節,美國非營利組織維吾爾人權項目(Uyghur Human Rights Project, UHRP)最新發表的研究報告顯示,中國政府極有可能系統性地對維吾爾女性實施強迫的跨族群通婚,此舉不僅違反國際人權標準,並進一步加劇了新疆地區的種族滅絕。

維吾爾人權項目今天首次以繁體中文發佈「維吾爾女性面臨的強迫婚姻:國家政策下的東突厥斯坦跨族群通婚」(Forced Marriage of Uyghur Women: State Policies for Interethnic Marriage in East Turkistan)報告,指出中共政府積極透過跨族群通婚,將維吾爾人強行同化到漢人社會。

報告指出,維吾爾地區的強迫和獎勵婚姻是基於性別的犯罪形式,違反了國際人權標準,這樣的強迫和獎勵婚姻以及其他基於性別的侵權政策,進一步加劇正在新疆發生的種族滅絕和危害人類罪。

報告引述學者白道仁(Darren Byler)的研究指出,如果年輕的維吾爾女性拒絕嫁給漢人「追求者」,她們或其父母將會面臨潛在的懲罰威脅。另外,年輕的維吾爾男性也越來越少,許多人被拘留或作為勞工送往中國東部。

報告還指出,中共實施「結對認親」計畫後,中共黨員幹部會留宿在維吾爾人家中,監督家庭行為並促進同化。在許多維吾爾男性因被拘留而不在家的時候,男性幹部有時會性騷擾和強姦維吾爾女性。兩位曾受迫害的女性向該報告的研究者表示,由於「結對認親」政策,「許多維吾爾女孩和婦女在家中遭受性侵」。

報告認為,中共打壓維吾爾族語言、文化及宗教,並促進跨族群通婚,是為了建立「一個中華民族」及「總體國家安全」的需要。

維吾爾人權項目執行主任烏麥爾.卡納特(Omer Kanat)表示,中國政府在對維吾爾人的持續種族滅絕暴行中以女性為目標;維吾爾女性對中國集中營和監獄中氾濫的性暴力與強制絕育的證詞陳述和證據,更是成為了維吾爾特別法庭(Uyghur Tribunal)種族滅絕裁決的最重要部分。

烏麥爾.卡納特呼籲,這份報告揭示了另一種形式的性別暴力,急需相關國家、聯合國機構和女權團體採取行動。

