打臉中國！加拿大國會通過 明年起接納1萬名維吾爾難民

加拿大國會眾議院1日以322票對0票通過動議，提議加拿大政府從2024年開始，在2年內安置1萬名維吾爾難民。 圖為加拿大總理杜魯道在國會接受質詢的情景。（路透）

2023/02/02 16:41

〔編譯盧永山／綜合報導〕加拿大國會眾議院1日以322票對0票，一致通過由執政的自由黨議員祖貝里（Sameer Zuberi）發起的動議，提議加拿大政府從2024年開始，在2年內安置1萬名維吾爾難民。

該動議還呼籲加拿大政府，承認出逃的維吾爾和其他突厥穆斯林難民，是因為面臨中國的「壓力及恐嚇」而無法返回；據祖貝里的說法，至少有1600人在中國的要求下被拘留，或在其他國家或被強行遣返。

請繼續往下閱讀...

該動議雖不具行政約束力，但可能迫使加拿大總理杜魯道的少數派政府採取行動。祖貝里則表示，杜魯道和他的內閣支持該動議，顯示政府有意實現此目標。

對此，加拿大移民、難民和公民部部長福瑞澤（Sean Fraser）表示：「加拿大將始終盡其所能，幫助那些需要保護的人。我致力於與各方成員合作，推動眾議院今日通過的動議中概述的措施。」

人權組織指控中國虐待維吾爾人，認為至少有100萬維吾爾人和其他穆斯林少數民族被關押在當地拘留營，並對他們大規模強迫勞動，以及實施婦女節育和絕育。北京方面則強力否認任何虐待行為。

2021年，加拿大是首批將中國對維吾爾族人的行為稱作「種族滅絕」的國家之一。加拿大也在去年試圖在聯合國就中國涉嫌侵犯新疆穆斯林人權問題舉行辯論，最終並未成功。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法