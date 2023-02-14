種族滅絕幫凶訪歐爆抗議潮！新疆自治區主席歐盟之行被消取

人權運動者和新疆維吾爾人13日在英國外交部前示威抗議。（法新社）

2023/02/14 23:37

〔編譯楊芙宜／台北報導〕中國在新疆迫害維吾爾人和其他穆斯林少數民族、形同種族滅絕，新疆維吾爾自治區政府主席艾爾肯．吐尼亞孜（Erkin Tuniyaz）原訂今（13）日起出訪歐洲，包括倫敦、巴黎及布魯塞爾，不料引發英國國會議員、歐洲議會議員、人權組織強烈抗議，要求將他送交法辦；歐盟發言人證實，吐尼亞孜已經取消訪歐計畫。

吐尼亞孜身為中共新疆維吾爾自治區黨委副書記「二把手」，2021年已遭到美國政府制裁，主因是他從事「嚴重迫害人權」行徑。人權組織指控，吐尼亞孜協助擴大新疆有如集中營的拘留設施，協助鎮壓維吾爾人及少數民族，捍衛北京在新疆當地的「預防性反恐」措施和「去極端化」政策。

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新疆有至少100萬的維吾爾人、哈薩克人和其他突厥語族群成員被關押在拘留營和監獄中。美國認為，中國在新疆的大規模拘禁、強迫勞動、強迫維吾爾人等少數民族婦女絕育等種種行徑，形同種族滅絕。英國議會也在2021年通過一項動議，將中國在新疆地區的政策等同為種族滅絕。歐洲議會2022年通過一項決議，指稱同化行動具有「嚴重的種族滅絕風險」。英國和歐盟都對在新疆的中國官員實施了制裁，但並未制裁吐尼亞孜。

香港《南華早報》14日報導，歐盟發言人也證實接獲通知，吐尼亞孜已暫緩這趟訪歐行；中國駐歐盟使團則稱「因為行程安排理由」，吐尼亞孜在布魯塞爾向媒體和學者的簡報會已經「延期」。

政治新聞網站「POLITICO」稍早前報導指出，吐尼亞孜取消歐洲行，是因歐洲的國會議員和維權人士普遍擔心，中國政府在新疆地區對維吾爾穆斯林的極端措施已構成聯合國所稱的 「危害人類罪」，歐盟卻大陣仗迎接主管當地的中國高官。

報導指出，吐尼亞孜行程取消的消息，已轉告布魯塞爾和巴黎原本受邀參加接待活動的賓客；相關活動由中國駐比利時及法國外交官共同主辦，現仍不清楚他是否仍會前往倫敦。英國衛報和「POLITICO」日前報導，吐尼亞孜預計13日起訪問倫敦，接下來將訪問巴黎及布魯塞爾。

中國外交部並未證實吐尼亞孜的出訪計畫，發言人汪文斌14日避答媒體相關詢問，稱「不掌握新疆維吾爾自治區負責人出訪的具體信息」。

自由亞洲電台（RFA）報導，英國人權活動者13日向英國外交部抗議，英國上議院議員、工黨籍甘迺迪女爵（Helena Kennedy），英國執政保守黨前黨魁、下議院議員史密斯（Iain Duncan Smith）都現身支持示威者，促請英相蘇納克政府立即拘捕吐尼亞孜，將他起訴，要他為聯合國報告所稱的「危害人權罪」罪行負責。

甘迺迪表示，過去已有無數衛星圖片及航拍圖片，證實新疆集中營真實存在，囚禁至少超過百萬人，也有充足證據及研究證實，營內存在強迫勞動等問題，質疑英國政府為何可以容許參與其中的新疆官員到訪英國。

史密斯促請英國政府制裁吐尼亞孜，「我們不可能和殺人犯會談。我們的政府不應超越這底線，這沒得商量。告訴中國停止他們的壓迫，把新疆人民和維吾爾人的權利、基本人權和自由還給他們。這個不容討論，我們該中斷和他們的外交關係」。

前聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）去年8月31日屆滿4年任期前數分鐘，發布新疆人權報告，詳述中國政府一連串迫害穆斯林少數民族維吾爾人人權的行徑，可能構成「危害人類罪」，敦促舉世 「緊急關注」新疆自治區的人權情況。

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