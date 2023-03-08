伊朗教師走上街頭 抗議千名女學生疑遭毒氣攻擊

伊朗數十間女子學校，近期發生疑似毒氣攻擊事件，引發該國教師不滿、上街抗議。（路透）

2023/03/08 10:31

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗各地數十間女子學校，近期皆發生疑似毒氣攻擊事件，大批女學生因此送醫急救。伊朗教師週二（7日）針對疑為攻擊女學生事件，展開大規模示威抗議。

據《路透》報導，伊朗教師團體直指政府反應遲緩、不積極偵辦毒氣事件，週二號召教師走上街頭。在阿瓦士（Ahvaz）、伊斯法罕（Isfahan）、卡拉季（Karaj）、馬什哈德（Mashhad）、拉什特（Rasht）、薩南達季（Sanandaj）、薩克茲（Saqqez）等多個伊朗城市，舉行示威活動。

請繼續往下閱讀...

當地電視台畫面顯示，鎮暴警察出現在伊朗各大城市，並在伊斯法罕的街道上包圍了示威群眾。自稱「伊朗教師聯合協調委員會」成員的目擊者表示，警方使用胡椒噴霧、高壓水槍和武力，試圖驅散馬什哈德、拉什特和薩克茲的教師抗議活動。

教師團體的觀點和該國主流意見相似，即極端宗教份子可能為了阻止女性接受教育，發動毒氣攻擊事件。伊朗過去曾發生多啟襲擊女性事件，伊斯法罕2014年的隨機「潑酸」事件，據信就是極端宗教分子不滿女性穿著所為。但即便是最動盪的伊斯蘭革命時期，也從沒有人針對女性受教權表達不滿。

事實上，伊朗政府此前也不斷呼籲阿富汗的塔利班政權，讓女童和婦女重返校園、接受教育。伊朗的人權人士更新了最新數據，稱最近幾個月至少發生290起疑似毒氣攻擊事件，並至少有7060名女學生受到波及。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法