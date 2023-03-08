為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    伊朗教師走上街頭 抗議千名女學生疑遭毒氣攻擊

    伊朗數十間女子學校，近期發生疑似毒氣攻擊事件，引發該國教師不滿、上街抗議。（路透）

    伊朗數十間女子學校，近期發生疑似毒氣攻擊事件，引發該國教師不滿、上街抗議。（路透）

    2023/03/08 10:31

    〔即時新聞／綜合報導〕伊朗各地數十間女子學校，近期皆發生疑似毒氣攻擊事件，大批女學生因此送醫急救。伊朗教師週二（7日）針對疑為攻擊女學生事件，展開大規模示威抗議。

    據《路透》報導，伊朗教師團體直指政府反應遲緩、不積極偵辦毒氣事件，週二號召教師走上街頭。在阿瓦士（Ahvaz）、伊斯法罕（Isfahan）、卡拉季（Karaj）、馬什哈德（Mashhad）、拉什特（Rasht）、薩南達季（Sanandaj）、薩克茲（Saqqez）等多個伊朗城市，舉行示威活動。

    當地電視台畫面顯示，鎮暴警察出現在伊朗各大城市，並在伊斯法罕的街道上包圍了示威群眾。自稱「伊朗教師聯合協調委員會」成員的目擊者表示，警方使用胡椒噴霧、高壓水槍和武力，試圖驅散馬什哈德、拉什特和薩克茲的教師抗議活動。

    教師團體的觀點和該國主流意見相似，即極端宗教份子可能為了阻止女性接受教育，發動毒氣攻擊事件。伊朗過去曾發生多啟襲擊女性事件，伊斯法罕2014年的隨機「潑酸」事件，據信就是極端宗教分子不滿女性穿著所為。但即便是最動盪的伊斯蘭革命時期，也從沒有人針對女性受教權表達不滿。

    事實上，伊朗政府此前也不斷呼籲阿富汗的塔利班政權，讓女童和婦女重返校園、接受教育。伊朗的人權人士更新了最新數據，稱最近幾個月至少發生290起疑似毒氣攻擊事件，並至少有7060名女學生受到波及。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    伊朗25省約230校疑遭毒氣攻擊 當局首度逮人
    2023/03/07 23:02

    伊朗25省約230校疑遭毒氣攻擊 當局首度逮人
    逾千名女學生疑遭毒氣攻擊 伊朗領導人怒斥「不可饒恕」
    2023/03/07 12:03

    逾千名女學生疑遭毒氣攻擊 伊朗領導人怒斥「不可饒恕」

    「進香神器」讓寶神、轎班人員超有感！
    神學士「髮夾彎」收回女性受教權 美國秒取消經濟談判
    2022/03/26 23:38

    神學士「髮夾彎」收回女性受教權 美國秒取消經濟談判
    伊朗中部缺水釀示威抗議 能源部長致歉盼在幾個月內解決問題
    2021/11/20 16:12

    伊朗中部缺水釀示威抗議 能源部長致歉盼在幾個月內解決問題

    只因背景硬！這款油保健熱銷有玄機
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播